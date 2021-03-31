Сборная России проиграла Словакии в матче отбора ЧМ-2022

Трнава, 31 марта. Матч третьего тура квалификационного раунда чемпионата мира по футболу — 2022 в Трнаве между Словакией и Россией закончился победой хозяев со счетом 2:1.

Первый гол забила Словакия. На 38-ой минуте отличился Милан Шкриньяр. Во втором тайме защитник российской сборной Марио Фернандес сравнял счет, Это произошло на 71-ой минуте матча, однако уже через мгновение словакский полузащитник Роберт Мак установил окончательный счет в матче — 2:1.

В прошлом туре Россия встречалась со Словенией. Тогда подопечные Станислава Черчесова одержали победу благодаря дублю нападающего Артема Дзюбы.