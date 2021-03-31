Добро в жизни и цифре: форум «Город – это мы» прошел в фиджитал-формате

Москва, 31 марта. Форум социальных технологий «Город — это мы» прошел 27 марта. На нем собирались социально активные люди, организаторы общественной жизни, участники благотворительных проектов.

Мероприятие становится площадкой для обмена опытом и отправной точкой для новых социальных программ. В этом году на участие было подано 800 заявок из 33 городов России. Форум прошел в необычном фиджитал-формате. На онлайн-связь выходили участники с площадок, организованных в Норильске, Мурманской области, Чите, Санкт-Петербурге и Москве.

Формат мероприятия повторил систему организации благотворительных и социальных проектов во время ограничений и в пост-пандемийный период. Больше года благотворители и некоммерческие организации ищут возможности помогать, используя информационные технологии, запускают новые проекты в диджитал, перестраивают свою деятельность под изменившийся мир. Поэтому в этом году форум проходил по теме «Трансформация социальной реальности».

«Мы бы не собрались в таком формате, не смогли бы пригласить столько разных гостей, если бы не возможности цифровизации. Я жду от нее большей возможности для развития партнерств. Раньше, чтобы запустить новый проект, нужно было организовать несколько встреч. А сегодня, и это удивительное открытие прошлого года, можно обойтись без этого. Это не означает, что человеческое общение больше не цениться, но мы теперь умеем делать по-другому. Это, мне кажется, главное достижение, это – возможность делать больше», — сказала старший вице-президент «Норникеля» Лариса Зелькова.

Как работать в новых условиях и массовом переходе на цифру активисты обсуждали вместе с известными экспертами и улучшали свои навыки на мастер-классах. К душевному разговору были приглашены писатель Александр Цыпкин и актриса, сопредседатель попечительского совета благотворительного фонда «Вера» Ингеборга Дапкунайте.

Участники форума рассказали, что жизнь горожан сильно поменялась, научила работать и жить в онлайн. На цифру перешли профессиональные коммуникации, межличностное общение и даже социальные программы начали реализовываться онлайн.

Форум социальных технологий «Город это мы» ежегодно проводится компанией «Норникель», в рамках благотворительной программы «Мир новых возможностей». Цель программы: создание благоприятных условий и возможностей для устойчивого развития регионов присутствия. Программа объединяет активистов, волонтеров, некоммерческие организации, известных экспертов из разных городов России для решения социально-важных задач, организации помощи нуждающимся, преобразования городской среды.