Путин обсудил с Меркель и Макроном дело Навального

Москва, 30 марта. Трехсторонние переговоры президента России Владимира Путина, канцлера Германии Ангелы Меркель и французского лидера Эммануэля Макрона прошли в формате видеоконференции.

Главы государств обсудили актуальные проблемы. Среди них ситуация в Донбассе, пандемия коронавируса, а также срок Навального. По поводу последнего российский лидер дал разъяснения объективных обстоятельств дела своим иностранным коллегам. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Путин также выразил озабоченность в связи с эскалацией конфликта на Донбассе. По его словам, ситуация выходит из-под контроля по инициативе украинской стороны.