Путин заявил о готовности России «оживить» связи с ЕС

Москва, 30 марта. Россия согласна встать на путь восстановления взаимоотношений с Евросоюзом при условии зеркальной заинтересованности. Об этом заявил президент Владимир Путин.

Готовность Москвы вести диалог с Брюсселем глава государства признал в рамках видеопереговоров с немецким и французским коллегами Ангелой Меркель и Эммануэлем Макроном. Позицию российского лидера передает пресс-служба Кремля.

«С российской стороны вновь заявлено о готовности к восстановлению нормального деполитизированного взаимодействия с ЕС», — говорится в заявлении.

Участники конференции также обсудили обстановку на востоке Украины и признали отсутствие альтернатив минским соглашениям. Кроме того, Владимир Путин в беседе с политиками выказал встревоженность агрессией Киева, которая приводит к обострению конфликта в Донбассе.