Путин обсудил с Меркель и Макроном поставки «Спутника V» в Евросоюз

Москва, 30 марта. Президент РФ Владимир Путин обговорил с главой Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель вероятный экспорт российский вакцины «Спутник V» в Евросоюз.

Такое заявление сделала пресс-служба российского лидера по итогам видеоконференции глав трех государств. Отмечается, что на встрече шел разговор по теме регистрации отечественной вакцины в Европейском союзе. Также обсуждались перспективы возможных поставок лекарства и совместного производства «Спутника V» в странах Евросоюза.

«Особое внимание уделено задаче объединения усилий в борьбе с общей угрозой — пандемией коронавирусной инфекции. В этом контексте лидеры сосредоточились на мерах по предотвращению дальнейшего распространения заболевания», — заявили в Кремле.

Путин также обсудил с Макроном и Меркель ситуацию в Донбассе. Российский лидер выразил беспокойство из-за эскалации, провокатором которой является Украина.