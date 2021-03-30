Диана Шурыгина страдает от депрессии в рехабе

Москва, 30 марта. Последние несколько дней Диана Шурыгина находится в рехабе. Блогер призналась, что находится в депрессии, с которой пытается бороться при помощи психотропных веществ.

О причинах попадания в рехаб Шурыгина не говорит. В сторис своего Instagram она рассказала, что ее сильно угнетает обстановка в медучреждении, поскольку здесь она находится под постоянным присмотром врачей, в частности, психотерапевтов.

Из больничной палаты она опубликовала видео, в котором предстала опухшей, бледной и непричесанной.

«Разбудить — разбудят, а еду не принесут. Я уже начинаю приходить в себя. Оказывается, у меня уже давно была депрессия. Танцевать хочу, но публиковать это как-то не очень — я под таблетками», — сообщила она подписчикам.

Близкие Шурыгиной никак не комментируют происходящее с ней. В частности, молчит ее бойфренд миллионер Денис Ребров.

В прошлом году сообщалось, что блогер бросила своего мужа оператора Первого канала Андрея Шлягина ради Реброва, которого считают «богатым наследником» и молодым миллионером. Эта тройка — Шлягин, Шурыгина и Ребров — вместе принимали участие в шоу «На самом деле». Новый возлюбленный Шурыгиной ранее рассказывал, что хорошо общался с Дианой и на тот момент ее мужем.

После того как Шурыгина закрутила роман с Рябовым, девушка начала публиковать на своей странице в соцсети фотографии с путешествий по миру, отдыха в дорогих отелях. Она не стесняется показывать своим подписчикам новые снимки, в том числе и откровенные, на которых она позирует и полуобнаженной, и совершенно голой.