Путин провел переговоры с Меркель и Макроном о ситуации в Донбассе

Москва, 30 марта. Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с главой ФРГ Ангелой Меркель и лидером Франции Эммануэлем Макроном из-за обострения конфликта в Донбассе.

Глава российского государства выразил беспокойство из-за эскалации, которую провоцирует Украина. По его словам, Киев фактически отказался от согласованных ранее Дополнительных мер по усилению режима прекращения огня.

Недавно Дмитрий Песков выразил озабоченность в связи сложившейся ситуацией на Донбассе. По его словам, обострение конфликта может привести к «чрезвычайно опасному силовому сценарию».