Труп мытищинского стрелка обнаружен на месте пожара в коттедже

Москва, 30 марта. Тело предполагаемого стрелка найдено на месте возгорания на территории дома в подмосковных Мытищах. Мужчина мог погибнуть в огне на чердаке здания.

Личность умершего будет установлена в результате опознавания. Информацию об этом сообщает знакомый с ситуацией источник ФАН.

Хозяин дома в поселке Вешки открыл огонь после прибытия сотрудников правоохранительных органов на место событий для выяснения причастности местного жителя к незаконному обороту оружия. Злоумышленник забаррикадировался в здании. К вечеру стражи правопорядка организовали штурм.

Жертвой стрелка едва не стал боец спецотряда Росгвардии. Сотрудник ведомства получил сквозное ранение в ногу. Его срочно доставили в больницу, где оказали всю необходимую медицинскую помощь. Сейчас его жизнь находится вне опасности.