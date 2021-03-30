Число жертв при опрокидывании судна в Ленобласти возросло до двух

Санкт-Петербург, 30 марта. Труп человека обнаружен во время поисковых мероприятий на опрокинувшемся судне в Ленинградской области, сообщает Северо-Западное СУ на транспорте СК России.

Жертвой оказалась уроженка Узбекистана, которая работала моляром. Таким образом количество погибших в результате происшествия увеличилось до двух. До этого водолазы извлекли из хвостовой части судна тело мужчины. После чрезвычайной ситуации два человека считались пропавшими.

«Обнаружили второго скончавшегося примерно в том же месте, женщина», — заявили в региональном ведомстве.

По факту опрокидывание судна на заводе «Пелла» возбуждена прокурорская проверка. На нынешний момент удалось выяснить, что ЧП произошло во время ремонтных работ.