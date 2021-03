Массовые гуляния и марш армии: как прошла инаугурация президента ЦАР Туадера

Власти ЦАР начали подготовку к проведению инаугурации президента Фостен-Арканжа Туадера задолго до торжества, которое состоялось во вторник, 30 марта, в здании Национальной ассамблеи.

Силовики предприняли максимальные усилия для обеспечения беспрецедентных мер безопасности. Также была создана специальная комиссия, которая занималась вопросами защиты участников мероприятия от COVID-19. В Банги прибыли ведущие политические деятели африканских стран.

Международная редакция Федерального агентства новостей рассказывает, как прошла церемония инаугурации главы республики на второй срок.

Фостен-Арканж Туадера высказал желание провести торжественную и одновременно простую церемонию, чтобы люди не забывали о войне, которую развязали боевики из «Коалиции патриотов за перемены» (CPC). Однако он поддержал решение провести футбольный турнир в честь грядущего мероприятия.

Финал соревнования состоялся 29 марта. Президент присутствовал на игре и лично наградил победителей состязания.

После футбольного матча Туадера дал интервью местному радио Guira FM. Центральноафриканский лидер рассказал о планах на второй президентский срок.

Также он добавил, что намерен уделить особое внимание подготовке новых кадров. По его словам, молодые центральноафриканцы должны активнее брать на себя ответственность. Власти продолжат набор и обучение будущих учителей и медицинских работников.

Одним из первых с грядущей инаугурацией лидера ЦАР поздравил глава МИД России Сергей Лавров. Министр провел с Фостен-Арканжем Туадера телефонный разговор, чтобы лично передать ему наилучшие пожелания в связи с официальным вступлением в должность.

Дипломат также добавил, что Москва продолжит содействовать усилиям центральноафриканского руководства по стабилизации обстановки в стране как на двусторонней основе, так и в качестве постоянного члена Совета Безопасности ООН.

???????????????? On December 3, Sergey #Lavrov talked on the phone with President of the Central African Republic Faustin-Archange Touadéra. The Russian side expressed its readiness to assist the Central African government in its efforts to stabilise the country. https://t.co/WBuKFDBE68 pic.twitter.com/fD7u0JTsk7