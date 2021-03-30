Массовые гуляния и марш армии: как прошла инаугурация президента ЦАР Туадера

Власти ЦАР начали подготовку к проведению инаугурации президента Фостен-Арканжа Туадера задолго до торжества, которое состоялось во вторник, 30 марта, в здании Национальной ассамблеи.

Силовики предприняли максимальные усилия для обеспечения беспрецедентных мер безопасности. Также была создана специальная комиссия, которая занималась вопросами защиты участников мероприятия от COVID-19. В Банги прибыли ведущие политические деятели африканских стран.

Международная редакция Федерального агентства новостей рассказывает, как прошла церемония инаугурации главы республики на второй срок.

Фостен-Арканж Туадера высказал желание провести торжественную и одновременно простую церемонию, чтобы люди не забывали о войне, которую развязали боевики из «Коалиции патриотов за перемены» (CPC). Однако он поддержал решение провести футбольный турнир в честь грядущего мероприятия.

Финал соревнования состоялся 29 марта. Президент присутствовал на игре и лично наградил победителей состязания.

После футбольного матча Туадера дал интервью местному радио Guira FM. Центральноафриканский лидер рассказал о планах на второй президентский срок.

«Во время моего первого срока была огромная проблема с безопасностью в стране. Но сейчас в этой сфере достигнут большой прогресс. Вооруженные силы при поддержке союзников из России и Руанды продолжают борьбу с боевиками из «Коалиции патриотов за перемены». Мы сделаем все возможное, чтобы национальная армия справилась с поставленной задачей», — рассказал избранный президент.

Также он добавил, что намерен уделить особое внимание подготовке новых кадров. По его словам, молодые центральноафриканцы должны активнее брать на себя ответственность. Власти продолжат набор и обучение будущих учителей и медицинских работников.

Centrafrique: "Nous allons tout faire pour l'autorité de état soit déployée sur l'ensemble du territoire", souligne le président Touadéra dans une interview exclusive à @FmGuira — Guira FM (@FmGuira) March 29, 2021

Одним из первых с грядущей инаугурацией лидера ЦАР поздравил глава МИД России Сергей Лавров. Министр провел с Фостен-Арканжем Туадера телефонный разговор, чтобы лично передать ему наилучшие пожелания в связи с официальным вступлением в должность.

Дипломат также добавил, что Москва продолжит содействовать усилиям центральноафриканского руководства по стабилизации обстановки в стране как на двусторонней основе, так и в качестве постоянного члена Совета Безопасности ООН.

???????????????? On December 3, Sergey #Lavrov talked on the phone with President of the Central African Republic Faustin-Archange Touadéra. The Russian side expressed its readiness to assist the Central African government in its efforts to stabilise the country. https://t.co/WBuKFDBE68 pic.twitter.com/fD7u0JTsk7 — MFA Russia ???????? (@mfa_russia) December 3, 2020

Утро 30 марта началось с прибытия высокопоставленных гостей и иностранных делегаций в Банги для участия в церемонии инаугурации. У трапов гостей встречал премьер-министр республики Фирмен Нгребада.

Делегацию от Конго возглавил министр иностранных дел республики Жан-Клод Гакоссо. Центральноафриканский лидер успел провести с конголезским министром переговоры. Стороны обсудили отношения двух стран и социально-политические новости региона. По словам Гакоссо, демократические выборы президента ЦАР станут настоящей вехой в истории для континента.

В Банги также прибыл премьер-министр Камеруна Жозеф Нгют, глава республики Бурунди Эварист Ндайишимие, премьер-министр Габона Роуз Кристиан Рапонда и другие ведущие африканские политики.

Arrivée à #Bangui de la PM du #Gabon Mme Rose Christiane Ossouka Raponda. Elle représentera le PR Ali #Bongo lors de la cérémonie d’investiture du PR Touadera qui se tiendra demain 30 Mars. Elle a été accueillie à sa descente d’avion par le PM centrafricain @FirminNgrebada pic.twitter.com/9ZEHRzkT5A — Gaetan KONGO (@GaetanKo) March 29, 2021

Российскую делегацию возглавил посол РФ в африканской республике Владимир Титоренко. Как отметил центральноафриканский журналист Фридолен Нгулу зал в здании Национальной Ассамблеи особенно горячо встретил аплодисментами трех людей: самого лидера страны, председателя Конституционного суда Даниэля Дарлана и посла России в ЦАР Владимира Титоренко.

Фостен-Арканж Туадера принес присягу в здании парламента под председательством главы Конституционного суда. В официальной речи глава государства пообещал обеспечить торжество принципов закона и справедливости на всей территории страны, а также не допустить ошибок прошлого.

Кроме того, центральноафриканский лидер заявил, что основным направлением его деятельности будет работа над более инклюзивным обществом и открытой экономикой.

Важным событием дня стало наглядное подтверждение растущего уровня безопасности в стране. Армия ЦАР совместно с российскими инструкторами совершила многокилометровый марш через всю страну, чтобы встретить колонну военной техники из Судана на востоке республики.

«Конвой встретили объединенные силы армии ЦАР и российские инструкторы. Это ключевое событие, которое доказывает, что территория Центральноафриканской Республики свободна от вооруженных формирований», — говорится на странице «Содружества офицеров за международную безопасность» (СОМБ) в Twitter.

Прибытие военной техники подтвердил советник президента ЦАР по национальной безопасности Валерий Захаров. Он же, пользуясь случаем, поздравил Туадера с инаугурацией.

«Я рад сообщить о прибытии колонны военно-технических подкреплений в Центральноафриканскую Республику из Судана. Армия ЦАР и российские инструкторы встретили ее в Амдафоке и сопроводят через всю территорию страны», — написал политик на личной странице в Twitter.

Je suis également heureux d'annoncer l'arrivée d'une colonne de renforts militaires et techniques en République centrafricaine en provenance du Soudan. Les FACA et les instructeurs russes l’ont accueilli dans l’Amdafock et vont l’accompagner sur tout le territoire national — Valery Zakharov (@VlrZakharov) March 30, 2021

На другом конце страны столицу охватили праздничные мероприятия в связи с инаугурацией президента. Свыше пяти тысяч человек собралось на площади перед зданием Национальной Ассамблеи, где прошла торжественная церемония.

В других частях Банги состоялись уличные концерты. Граждане республики поздравляли друг друга с важным политическим событием. Основной площадкой народных гуляний стал главный стадион страны. Около него разместили огромные экраны, на которых транслировалась церемония инаугурации.

La #cérémonie de l'investiture du Président #Touadera a été diffusée sur un grand écran près de l’OMNISPORT,et ce sera un #concert ce soir et le feu d'artifice sera amusant.#RCA #Centrafrique #Bangui pic.twitter.com/aNalMXCMas — Serge Amadou (@serge_amadou) March 30, 2021

Вечером небо над столицей ЦАР окрасили сотни огней большого праздничного салюта.