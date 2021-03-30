Германия увидела спасение в российской вакцине «Спутник V»

Берлин, 30 марта. Российская вакцина против коронавируса «Спутник V» является альтернативой для препарата AstraZeneca, заявил член комитета бундестага Германии по здравоохранению Робби Шлунд.

Немецкий политик призвал власти ФРГ как можно скорее закупить препарат из России. Он напомнил, что вакцинация британо-шведским лекарством вновь была приостановлена из-за некоторых инцидентов.

При использовании AstraZeneca были выявлены случаи тромбоза. Также были ситуации с летальным исходом после прививки, однако не доказано, что смерть настигла пациентов именно из-за препарата.