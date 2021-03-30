Ряд стран вслед за США встревожились докладом ВОЗ о коронавирусе

Вашингтон, 30 марта. Больше десяти стран, в том числе и США, обеспокоены отчетом Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) об источнике распространения коронавируса.

Текст соответствующего заявления за подписью несогласных государств опубликовал Госдеп США. В документе авторы отметили значимость сотрудничества для создания и дальнейшего оперативного использования эффективной и научно обоснованной системы оценки подобных всплесков неизвестного происхождения в будущем.

«Мы выражаем общую озабоченность по поводу недавнего исследования, проведенного ВОЗ в Китае», — сказано в обращении.

Ранее специалисты ВОЗ в результате рабочего визита в китайский Ухань допустили появление коронавируса вне республики. Против версии выступил Вашингтон.