Настя Ивлеева назвала два своих главных страха

Москва, 30 марта. Блогер и телеведущая Настя Ивлеева, прославившаяся в Сети своим дерзким образом, раскрылась как нежная и любящая супруга. В разговоре со своим другом рэпером Ильдаром Джараховым она призналась, что потерять своего супруга Алексея Узенюка, более известного как Элджей, для нее является самым главным страхом.

Ивлеева и Элджей сыграли свадьбу в сентябре 2019 года. Регистрация брака, несмотря на публичную жизнь звезд, прошла скромно. Поклонники узнали о торжестве только когда в СМИ появилась информация, что Настя взяла фамилию супруга.

В YouTube-подкасте «Джарахов» рэпер поинтересовался у телеведущей, чего она боится сегодня больше всего.

«У меня есть два страха. Первый — потерять Леху, второй — свою популярность. Не в том плане, чтобы быть на хайпе, но в целом, когда ты в один миг просыпаешься, а у тебя ничего нет. Это нормально. Ты всю жизнь к этому идешь», — сообщила Ивлеева.

Сложнее оказалось ответить на вопрос, что ее раздражает в любимом супруге. Как выяснилось, у звездной пары почти не бывает поводов для ссор.

«Буду банальна, но я не та девушка, которая чахнет над домашним очагом. У меня полно работы, есть люди, которые следят за чистотой в доме. У нас нет бытовухи… У нас нет возможности и времени искать друг в друге изъяны. Есть какие-то моменты, когда я говорю: «Леш, будет классно, если мы станем прислушиваться друг к другу и делать так, чтобы нам было комфортно». И все это на фоне братанской любви и дружбы», — призналась блогер.

Ивлеева в начале марта закатила широкое празднование в честь 30-летия. На светскую тусовку были приглашены все сливки российского шоу-бизнеса: от Примадонны до Дани Милохина. В честь дня рождения звезда арендовала ресторан в центре Москвы, вечеринка проходила в стиле барочный киберпанк: именинница установила строгий дресс-код, связанный с эпохой барокко.

Сама виновница торжества сменила несколько нарядов в течение всего вечера, но больше всего поклонники оценили ее «ледяной» маникюр, который она с гордостью демонстрировала публике.