ГАИ предоставит свои машины для сдачи практического экзамена в автошколах

Москва, 30 марта. Ученики автошкол смогут использовать служебные машины ГАИ при сдаче практического экзамена на получение водительских прав. Новое правило начинает действовать с 1 апреля.

Соответствующее заявление сделал начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения Михаил Черников. При желании кандидаты в водители смогут сдавать экзамен на машине, предоставленной автошколой.

С 1 апреля из экзаменационной части на водительские права уберут «площадку». Все навыки вождения кандидата будут проверяться исключительно в реальных условиях города. Обновленный регламент предполагает 19 навыков, которые должен показать будущий водитель. Изменения коснулись и системы утверждения маршрутов для экзамена «город». Это исключит возможность «натаскивания» и заучивания экзаменуемыми дорог.