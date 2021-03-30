Компания Apple презентует новую версию iOS в июне 2021 года

Вашингтон, 30 марта. Презентация новых версий прошивки iOS состоится в онлайн-формате в период с 7 по 11 июня 2021 года. Об этом сообщили в американской корпорации Apple.

Ежегодная конференция для разработчиков Worldwide Developers Conference от корпорации Apple пройдет в виртуальном формате. Отмечается, что для принятия участия в данном мероприятии разработчикам платить деньги не придется, участие является для них бесплатным.

Компания планирует в ходе презентации показать новые версии ОС macOS и iOS. Информация о том, что Apple представит на конференции новые девайсы пока не поступала.

Ранее в Сеть попали эскизы нового дизайна iPhone 13. Рендерные изображения устройства обнародовал редактор XDA Developers Макс Вайнбах.