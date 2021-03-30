Московские пожарные ликвидировали возгорание высотного ЖК на севере города

Москва, 30 марта. Пожар в высотном ЖК «Аэробус» на северо-востоке российской столицы ликвидирован. Возгорание произошло на Кочновском проезде, сообщили в МЧС РФ.

Сообщение о пожаре поступило в 18:35 в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Москве. Подразделения незамедлительно выехали на место происшествия. По данным ведомства, загорелся утеплитель вентилируемого фасада жилого дома с 27 по 31 этажи. Возгорание удалось ликвидировать в 20:23.

Ранее сообщалось о пожаре в промзоне Москвы. Огонь уничтожил 25 грузовиков. К моменту приезда сотрудников МЧС площадь возгорания составила 200 кв. м. Инцидент попал на видео.