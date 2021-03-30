Он просто базарная баба: Елена Вяльбе и Губерниев устроили перебранку в Сети

Москва, 30 марта. Комментатор Дмитрий Губерниев лишь охотится за хайпом и сделает все ради обсуждения своей персоны, заявила президент Федерации лыжных гонок РФ, олимпийская чемпионка Елена Вяльбе.

В эти дни в Тюмени проходит чемпионат России по лыжным гонкам, на котором определится, кто будет представлять Россию на международных соревнованиях. Губерниев ранее раскритиковал решение организаторов транслировать соревнования только в Сети, без показа чемпионата в эфире федерального телевидения. По его мнению, подобная ситуация негативно скажется на популяризации лыжных гонок среди молодежи.

Вяльбе в интервью Telesport сообщила, что не согласна с мнением комментатора.

«Я миллион раз говорила, говорю и буду говорить, что победы любят тишину. И не надо лишний раз никакой медийности перед стартами и вот этого всего, воплей и криков о том, что у нас тут будет, и что мы будем показывать», — подчеркнула олимпийская чемпионка.

Отдельно она высказалась о личности самого Губерниева, жестко раскритиковав его профессиональные навыки.

«Человеку нужны какие-то хайпы, он таким образом их себе зарабатывает. Руководство телеканала считает, что он великий комментатор. Я считаю, что он просто базарная баба, вот и все», — считает Вяльбе.

Сам Губерниев не оставил без комментария слова президента Федерации лыжных гонок.

«Ух, Лена Вяльбе! Совсем ничего не читает, не знает и не комментирует! Ребята, купите даме семечки», — написал он в своем Telegram-канале, снабдив цитату несколькими смайликами.

Со словами Вяльбе не согласилась также российская телеведущая и генеральный продюсер телеканала «МАТЧ ТВ» Тина Канделаки. В Telegram-канале она выразила мнение, что «одна из самых серьезных проблем российского спорта заключается как раз в том, что победа, по словам Елены Вяльбе, любит тишину».

«Все то, что Лена ненавидела в советской системе, она сейчас с упорством пытается внедрять в российский спорт. Тишину, тишину и еще раз тишину. Она была возможна в XX веке. В XXI веке ее уже не будет, даже если я, она, Губерниев и все на свете замолчат на ближайшие сто лет», — подчеркнула ведущая.

Вяльбе она напомнила, что «медийные технологии будут шуметь и без нас», однако чтобы в этом вопросе разобраться «надо начать читать книжки <…> и отказаться от «лучших» практик своего прошлого».