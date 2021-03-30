Жизнь раненого при штурме в Мытищах росгвардейца вне опасности

Москва, 30 марта. Врачи оценили состояние бойца спецотряда Росгвардии, пострадавшего в ходе штурма мытищинского стрелка, как стабильное: сейчас его жизни ничего не угрожает.

Раненого сотрудника ведомства госпитализировали в ЦРБ города Лобни. Там медики оказали пациенту необходимую квалифицированную помощь. Сейчас решается вопрос о его транспортировке в Главный военный клинический госпиталь Росгвардии, передает прессс-служба ГУ ведомства по Московской области.

Ранее офицер СОБР «Рысь» во время спецоперации по поимке преступника получил сквозное ранение в ногу. Огонь по нему открыл мужчина из частного дома в поселке Новые Вешки. Пуля попала в сотрудника после рикошета.