Банги, 30 марта. Свыше 5 тыс. жителей столицы ЦАР собрались в районе PK0, чтобы поприветствовать вступление Фостен-Арканжа Туадера на второй президентский срок, сообщает издание Ndjonisango.

«Сегодня важный день для каждого центральноафриканца — инаугурация президента Туадера. Мы преодолели трудный путь, чтобы дойти до этого исторического события, мы противостояли злу и боевикам из «Коалиции патриотов за перемены» (CPC)», — заявил один из участников праздничного гуляния.

Люди выразили поддержку президентской стратегии по восстановлению мира.

«Туадера смог вывести нашу страну из тяжелого кризиса, который длился долгие годы и, казалось, никогда не закончится! В ближайшие пять лет нас ожидают позитивные перемены: экономическое развитие, рост благосостояния, новые инфраструктурные проекты, которые улучшат жизнь граждан», — рассказала девушка, принявшая участие в народном празднике.

Граждане ЦАР также оценили позитивный вклад России в увеличение боеспособности правительственной армии посредством подготовки ее личного состава.

«Я и мои друзья, приехавшие сюда, хотим поблагодарить наших русских союзников, сумевших в короткие сроки обучить военнослужащих! Мы благодарны России, которая не забыла о нас в трудной ситуации!», — заявил молодой человек, размахивающий российским флагом.

Фостен-Арканж Туадера пользуется популярностью на родине. Рейтинг лидера подтверждается убедительной победой на вторых подряд президентских выборах, а также триумфом его партии «Объединенные сердца» (MCU) во время голосования в законодательную Ассамблею.