Бастрыкин призвал изменить порядок лечения психбольных после взрыва в Зеленодольске

Москва, 30 марта. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил тщательно разобраться в ситуации со взрывом жилого дома в Зеленодольске.

По данным следователей, хозяина взорвавшейся квартиры за день до трагедии отказались принять в психоневрологический диспансер. Бастрыкин поручил ответственным ведомствам рассмотреть вопрос об изменении порядка принудительного лечения душевно больных.

Ранее стало известно, что СК РФ по Республике Татарстан возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»). Возможной причиной взрыва жилого дома могла стать утечка газа. В результате происшествия погибли два человека, еще несколько были доставлены в больницу, сообщал ФАН.