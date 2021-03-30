Выбор региона Поиск
AR
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
ЦАР

Валерий Захаров поздравил Туадера со вступлением в должность президента ЦАР

Валерий Захаров поздравил Туадера со вступлением в должность президента ЦАР

Банги, 30 марта. Советник президента ЦАР по вопросам национальной безопасности Валерий Захаров поздравил граждан республики и самого Фостен-Арканжа Туадера с его вступлением в должность главы государства.

«Я поздравляю весь центральноафриканский народ и Фостен-Арканжа Туадера с официальным вступлением в должность президента республики. Власти ЦАР под его руководством сделают все возможное для установления мира на территории страны», — написал политик в Twitter.

Фостен-Арканж Туадера официально во второй раз стал президентом Центральноафриканской Республики. Он принес присягу в здании Национальной Ассамблеи.

Новости партнеров