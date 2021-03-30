Аналитики MW рассказали, почему российский Су-35 не имеет аналогов в мире

Вашингтон, 30 марта. Российский истребитель Су-35 может выполнять различные роли, поэтому представляет особую опасность для противника, предупреждают американские обозреватели Military Watch.

Истребители Су-35 российского производства оснащены новыми мощными двигателями с уникальным управляемым вектором тяги, которые делают данный самолет сверхманевренным, считают авторы публикации Military Watch, передает «ПолитРоссия» в эксклюзивном пересказе статьи.

По словам аналитиков, повышенная маневренность является одной из самых впечатляющих особенностей Су-35, однако истребитель обладает рядом других весомых преимуществ.

«Дальность полета, современная РЛС, системы радиоэлектронной борьбы, авионика и 12 узлов подвески вооружения – все это делает Су-35 весьма грозным боевым самолетом, у которого не так много конкурентов в мире», – отмечают военные эксперты.

Конструкция истребителя была значительно улучшена по сравнению с оригинальным Су-27. Использование композитных материалов позволило снизить вес самолета и повысить его скрытность.

«Таким образом, Су-35 можно считать универсальным, многоцелевым самолетом, в то время как американский F-22 имеет гораздо более узкую специализацию», – убеждены авторы публикации.

Истребитель Су-35 способен представлять угрозу для возможных противников не только в воздухе, но также на море и на суше, резюмируют американские аналитики.