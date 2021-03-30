Уникальные кадры учений псковских десантников опубликованы в Сети

Псков, 30 марта. Учения подразделений ВДВ прошли в Псковской области: уникальное видео учебного боя десантников появилось в Сети.

Как отмечается, перед военнослужащими ВДВ была поставлена задача успешно провести десантирование личного состава и военной техники, а после захватить аэродром условного противника, чтобы подготовиться к принятию основных сил десантно-штурмового полка.

На видео попали абсолютно все этапы десантирования: от погрузки боевых машин десанта в военно-транспортные самолеты Ил-76 до приземления в заданный район и начала атаки, которую бойцы проводили, как и полагается, цепью и короткими перебежками.

Как отметил командир взвода Кирилл Буров, управлять подразделением получилось, как и надо, подчиненные понимали его с полуслова.

Ранее «Царьград» рассказывал, как будут проводиться учения с участием псковских десантников в Белоруссии. Также Минобороны России публиковало видео маневров ставропольских десантников в Крыму на полигоне Опук.