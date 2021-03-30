Блогер Настя Ивлеева раскрыла сумму, которую потратила на свой юбилей

Москва, 30 марта. Блогер и телеведущая Настя Ивлеева призналась в YouTube-подкасте Эльдара Джарахова, что тематическая вечеринка в честь 30-летия обошлась ей в 16 миллионов рублей.

Масштабную вечеринку Ивлеева устроила в ночь на 13 марта. Поздравить именинницу пришло большое количество российских звезд, в числе которых Матильда Шнурова, Ксения Собчак, Николай Басков, Даня Милохин, Регина Тодоренко и многие другие.

Блогер рассказала, что изначально планировала устроить праздник с привлечением спонсоров, однако столкнулась с проблемами. По ее словам, в России пока не понимают как работает рынок вложений и инвестиций. Многие не видят смысла вкладывать деньги в мероприятия, хотя такая реклама работает лучше постов и интеграций, объяснила звезда.

«Были сложности. И я решила, что заплачу сама. Из своего кармана я заплатила 16 миллионов рублей», — призналась Ивлеева.

Главной целью при организации вечеринки было как можно дальше дистанцироваться от стандартного формата подобных празднований. Блогер не хотела никаких застолий, тостов, танцев и так далее. В результате она осталась крайне довольна тем, как все прошло, отмечая, что гости сами создали невероятную атмосферу.

Одним из самых неожиданных гостей на дне рождении Насти Ивлеевой оказалась певица Алла Пугачева. Она посетила вечеринку вместе с мужем, юмористом Максимом Галкиным.