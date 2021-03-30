Пользователи PayPal смогут использовать криптовалюту в транзакциях

Вашингтон, 30 марта. Оператор электронной платежной системы, компания PayPal, разрешила пользователям в США использовать криптовалюту для оплаты покупок.

Желающие оплатить товары или услуги с использованием электронных средств смогут обменять их на доллары в момент транзакции. При этом продавец получит оплату в американской валюте. В PayPal отметили, что с пользователей не будут взиматься сборы за конвертацию.

Оператор указал, что операции можно проводить с помощью перечня криптовалют: Bitcoin, Litecoin, Ethereum и Bitcoin Cash. Уточняется, что для оплаты одной покупки или услуги необходимо использовать один вид электронной монеты. В компании предположили, что новая функция системы позволит увеличить полезность криптовалюты.

PayPal в ноябре прошлого года разрешила своим пользователям покупать, продавать и держать криптовалюту в электронном кошельке платежной системы.

Руководитель Российского центра компетенции и анализа стандартов ОЭСР РАНХиГС Антонина Левашенко уверена, что инвесторы в криптовалюту рискуют потерять деньги, если она будет запрещена государствами. Это возможно, если центробанки будут выпускать собственную цифровую форму нацвалют.