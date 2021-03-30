Мать Давида Манукяна растрогала фанатов детскими снимками блогера

Москва, 30 марта. Мать блогера и рэпера Давида Манукяна Анна поделилась с поклонниками подборкой детских снимков сына. На фотографиях он запечатлен во время поездок в Великобританию и Италию.

Женщина пустилась в воспоминания и посвятила заграничным поездкам два поста в Instagram. Сначала она показала кадры из путешествия Манукяна в Италию и призналась этой стране в любви.

«Ведь видеокамера везде у Давида в руке. Теперь понятно, что желание стать блогером не случайно», — прокомментировала она снимки.

Затем мать Манукяна продемонстрировала фотографии, сделанные в Великобритании. На одной из них будущая звезда интернета запечатлен лежащим на панорамном окне.

«Толщина стекла около пяти сантиметров, но далеко не все решаются пройти по такому полу, а Дава, естественно, решил там и полежать», — уточнила она.

Растрогавшиеся фанаты подметили, насколько юный Манукян похож на снимках на итальянца. Его сравнили даже со звездой фильма «Запах женщины» Аль Пачино.

Блогер в январе расстался с певицей Ольгой Бузовой после продолжительного и страстного романа. Недавно Манукян признался, что его сердце по-прежнему свободно.