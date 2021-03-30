Компания «Газпром» победила в аукционе на ямальский газовый участок

Салехард, 30 марта. Российская энергетическая компания «Газпром» одержала победу в аукционе на Восточно-Бованенковский участок недр, расположенный в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО).

Об этом журналистам рассказали в Министерстве природных ресурсов и экологии Российской Федерации. Право пользования газовым участком обошлось компании в 385,9 млн рублей.

«Стартовый размер платежа за пользование недрами на участке составлял 296,91 млн рублей», — пишет ТАСС.

Проведение аукциона не подразумевало каких-либо специальных условий. Получить право пользования данной территорией также хотели две дочерние организации «Новатэка» и «дочка» «Газпрома» — ООО «Газпром добыча Надым».

Глава совета директоров «Газпрома» Виктор Зубков ранее пояснял, когда завершится строительство проекта «Северный поток — 2». Трубопровод достроят в 2021 году, заявил он журналистам в Берлине.