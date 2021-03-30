Москва, 30 марта. Провокация в Керченском проливе и разрыв отношений с Россией повлекли экономические последствия для Украины, говорится в сообщении СМИ.

Украинские порты перестали получать грузы из России. Российская Федерация ранее использовала порты Украины при перемещениях по Черному морю. Однако в 2018 году произошел инцидент с катерами ВМСУ, которые попытались пересечь Керченский пролив. Россия в итоге начала проверять все корабли, проходящие в этом регионе, что сказалось на грузовом потоке, заметили эксперты ИАА «ПортНьюс».

Москва приступила к модернизации своих портов, передает «НьюИнформ». Санкционное давление со стороны стран Запада привело к постепенному отказу от портов стран Прибалтики. Такая же участь постигла и Украину. Теперь Россия переводит грузы в собственные порты, отказываясь от услуг третьих государств. Инцидент с украинскими катерами у Крыма настолько ухудшил отношения между Москвой и Киевом, что сегодня Украина фактически повторила судьбу стран Балтики.

РФ значительно укрепила Черноморский флот (ЧФ) для того, чтобы пресекать любые провокации извне. Одним из таких инцидентов является попытка эсминца USS Donald Cook прорваться в Черное море. Однако в ответ в воздух было поднято шесть самолетов морской авиации ЧФ, которые прогнали американский корабль.

Жители Испании ранее с иронией прокомментировали план президента Украины Владимира Зеленского по «возвращению» Крыма. Также сенатор Владимир Джабаров указал на бесперспективность планов Киева на Крым, передает «Царьград».