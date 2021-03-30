Упавшего в яму с водой олененка спасли на окраине Биробиджана

Биробиджан, 30 марта. Молодой олень угодил в ловушку и едва не погиб. Местные жители, заметив несчастного зверя, вызвали спасателей.

Горожане обратили внимание на животное, которое упало в трехметровую расщелину и не могло самостоятельно выбраться оттуда. Пока олененок пытался вылезти, он поранился.

Прибывшие на место происшествия спасатели соорудили дощатый настил, но в итоге из ямы сохатого пришлось вытаскивать за рога. Когда молодого оленя вызволили, он почувствовал себя в безопасности и убежал.

Еще одно спасение провалившегося под землю оленя в Кемерово попало на видео. Зоозащитники выложили ролик в Сеть, сообщил ФАН.