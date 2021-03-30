Португалия вслед за США отправит военных инструкторов в Мозамбик



Лиссабон, 30 марта. Министр иностранных дел Португалии Аугусто Сантос Силва заявил об отправке 60 военнослужащих в Мозамбик, на севере которого террористы захватили ряд городов. Однако португальский контингент воевать с боевиками не будет.

«Отряд из 60 португальских солдат и офицеров готовится к отправке. Они полетят в Мозамбик в течение этой недели, чтобы подготовить спецназ африканской республики», — уточнил дипломат.

Коллега Силвы по правительству, премьер-министр Антонио Коста отметил, что внимательно следит за ситуацией вокруг захвата террористами мозамбикского города Пальма.





Контингент Вооруженных сил Португалии станет второй иностранной группой инструкторов в африканской республике. Еще две недели назад, 16 марта, в Мапуту прибыла группа спецназа США из состава сил специальных операций. Американцы обучат местных морских пехотинцев тактике противодействия радикальным исламистам.