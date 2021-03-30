Рудковская со смехом отреагировала на звание «жены Ягудина»

Москва, 30 марта. Музыкальный продюсер Яна Рудковская с юмором отреагировала на ошибку журналистов, «присудивших» ей звание жены фигуриста Алексея Ягудина.

Четырехкратный чемпион мира первым заметил ошибку одного из спортивных сайтов. Он показал поклонникам скриншот соответствующего материала и заявил, что ему «такого» не нужно.

Рудковская со смехом ответила Ягудину, который не захотел «брать ее в жены». Супруга фигуриста Евгения Плющенко подчеркнула, что сама практически не следит за прессой, поскольку о ней «пишут столько, что диву даешься».

«У меня нет ни времени, ни желания обращать внимание на тот хайп, который сейчас так приветствуется в СМИ про любого известного человека», — объявила Рудковская.

Она заявила, что в настоящее время «каждый суслик — агроном, любой блогер без высшего образования — журналист».

«Поэтому хорошо, что я «жена Ягудина», а не «муж Тутберидзе» (тренер Этери Тутберидзе. — Прим. ФАН)! И на этом спасибо!» — цитирует ее «Спорт-экспресс».

Рудковская ранее осудила футболиста Андрея Аршавина за безнравственное отношение к детям и экс-женам. Она пожалела бывшую супругу спортсмена, журналистку Алису Казьмину, оказавшуюся в больнице из-за некроза носа.