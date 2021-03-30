Меган Маркл и принц Гарри сделали жизнь своих соседей невыносимой

Калифорния, 30 марта. Многие знаменитости, которые проживают по соседству с Меган Маркл и принцем Гарри, выставили свои дома на продажу. Жизнь рядом с королевской четой оказалась невыносимой.

После сложения своих королевских обязанностей Меган Маркл и принц Гарри переехали в Калифорнию, где поселились в одном из самых престижных районов, который располагается в пригороде Санта-Барбары. Недвижимостью там владеют многие голливудские звезды кино и телевидения. Поначалу жители были чрезвычайно рады принять многострадальную чету, но все кардинально поменялось через полтора года.

Пара, за которой тянется череда скандалов, является главной целью папарацци. Некогда тихий район погрузился в хаос. Везде снуют репортеры и толпы туристов, которые постоянно спрашивают, где находится королевская чета. Несколько раз в день над пригородом кружит вертолет, нарушая тишину и спокойствие Монтессито.

Как сообщает зарубежное издание TMZ.com, состоятельные соседи, вроде актера Роба Лоу, телеведущей Эллен Дедженерис и актрисы Кэрол Бернетт, уже выставили свои дома на продажу. Стальные нервы пока демонстрирует телеведущая Опра Уинфри, которой звездная пара доверила все свои секреты в скандальном интервью о королевской семье Британии.

Недавно беседу Меган Маркл с Опрой проанализировала лингвист. Эксперт сравнила интервью Маркл с одним из интервью принцессы Дианы и назвала главные отличия королевских особ.