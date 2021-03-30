Подводная охота закончилась гибелью для 37-летнего жителя Саратовской области

Саратов, 30 марта. Трагический инцидент произошел недалеко от села Терновка Энгельсского района. Утонул 37-летний мужчина.

Предварительно установлено, что двое мужчин занимались подводной охотой. Они вдвоем погрузились под воду, после чего вынырнувший мужчина не обнаружил своего приятеля. Тревожась за судьбу товарища, охотник вновь отправился под воду и спустя некоторое время обнаружил напарника, не подающего признаков жизни.

Следователи организовали проверку на месте происшествия для выяснения всех обстоятельств трагедии. Точную причину смерти мужчины установят судмедэксперты, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Саратовской области.

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