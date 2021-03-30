Россиянам сообщили о возобновлении выдачи про-виз для поездки на Кипр

Москва, 30 марта. Россиянам вновь разрешили оформлять про-визы для поездки на Кипр. Об этом сообщили в генконсульстве республики в Петербурге.

Минздрав Кипра 29 марта обновил категоризацию, согласно которой страны делятся на группы в зависимости от текущей эпидемиологической обстановки. Россия попала в «красный» перечень. То есть с 1 апреля выходцы из РФ смогут въезжать на территорию Кипра только при выполнении ряда условий.

В связи с этим для граждан России возобновили электронную выдачу про-виз, отмечает «Политика сегодня». С правилами оформления документа можно ознакомиться на сайте генерального консульства Кипра в Петербурге. Про-визы для поездки в республику россиянам начали выдавать в 2009 году.

Власти Кипра приостановили использование вакцины от коронавируса AstraZeneca на территории страны. Аналогичным образом поступили и во многих других государствах. Дело в том, что после введения этой вакцины у некоторых людей зафиксирован тромбоз, который может обернуться летальным исходом.