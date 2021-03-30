Башкирец в пылу ссоры застрелил жену из охотничьего ружья

Уфа, 30 марта. Правоохранители Республики Башкортостан расследуют детали смерти местного жителя и его супруги, которая произошла во время охоты.

По предварительным данным, пара отправилась на прогулку, но в какой-то момент между супругами вспыхнул конфликт. На почве ссоры мужчина выстрелил в голову своей возлюбленной. После предполагаемый преступник решил свести счеты с жизнью, передает пресс-служба Следкома по региону.

Их тела позже обнаружили прохожие. Именно они и вызвали полицию. На месте происшествия работают криминалисты, которые выясняют все детали трагедии. Позднее правоохранители примут процессуальное решение.

Следователи из Ростовской области также выясняют детали гибели 12-летнего мальчика, сообщало Федеральное агентство новостей. Рядом с его телом нашли карабин и гильзы.