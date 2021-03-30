Почти полсотни человек погибли во время церемонии прощания с президентом Танзании



Додома, 30 марта. Давка на стадионе Ухуру в Дар-эс-Саламе во время церемонии прощания с покойным президентом Танзании Джоном Магуфули унесла жизни 45 человек, еще 37 получили травмы.

По предварительным данным, трагедия произошла из-за того, что часть скорбящих прорвала полицейское оцепление, так как не хотела стоять в очереди.

«Эти люди пришли, чтобы выразить свои чувства к ушедшему лидеру, но из-за огромного количества желающих нетерпеливые граждане решили проникнуть на стадион через неофициальные входы», — заявил начальник местной полиции Лазаро Мамбосаса.

В рамках церемонии прощания с Джоном Магуфули власти страны решили провести гроб с его телом по главным городам Танзании. Однако в некоторых местах, как и в Дар-эс-Саламе, ситуация вышла из-под контроля. Возникали давки, толпы скорбящих перекрывали автодороги и даже взлетно-посадочную полосу аэропорта.



Бывший лидер Танзании скончался 18 марта. По официальным данным — из-за проблем с сердцем. Однако широко распространилась версия о том, что Магуфули пал жертвой коронавируса, опасность которого он категорически отрицал при жизни. В республике объявлен трехнедельный траур.