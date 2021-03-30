ЦБ рекомендует банкам сохранить программу реструктуризации займов

Москва, 30 марта. Центральный банк Российской Федерации посоветовал отечественным кредитным организациям продолжить удовлетворение заявок на реструктуризацию займов граждан и бизнеса.

Об этом стало известно из сообщения Банка России. Критериями для принятия решения о реструктуризации кредитов или займов россиян считаются заболевание заемщика или члена его семьи COVID-19 либо падение уровня дохода до отметки, которая не позволяет обслуживать задолженность.

«Банк России рекомендовал кредиторам продлить реструктуризацию кредитов и займов для граждан и субъектов МСП до 1 июля 2021 года», — пишет «Прайм».

Также регулятор указал на уменьшение числа заявок на реструктуризацию от граждан России. При этом их количество остается значительным, а потребность в изменении условий кредитования испытывают наименее обеспеченные слои населения.

Заместитель главы Министерства финансов России Алексей Моисеев ранее оценил решение Центробанка повысить ключевую ставку. Данную меру замминистра сравнил с «холодным душем».