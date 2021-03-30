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Экономика

ЦБ рекомендует банкам сохранить программу реструктуризации займов

ЦБ рекомендует банкам сохранить программу реструктуризации займов

Москва, 30 марта. Центральный банк Российской Федерации посоветовал отечественным кредитным организациям продолжить удовлетворение заявок на реструктуризацию займов граждан и бизнеса.

Об этом стало известно из сообщения Банка России. Критериями для принятия решения о реструктуризации кредитов или займов россиян считаются заболевание заемщика или члена его семьи COVID-19 либо падение уровня дохода до отметки, которая не позволяет обслуживать задолженность.

«Банк России рекомендовал кредиторам продлить реструктуризацию кредитов и займов для граждан и субъектов МСП до 1 июля 2021 года», — пишет «Прайм».

Также регулятор указал на уменьшение числа заявок на реструктуризацию от граждан России. При этом их количество остается значительным, а потребность в изменении условий кредитования испытывают наименее обеспеченные слои населения.

Заместитель главы Министерства финансов России Алексей Моисеев ранее оценил решение Центробанка повысить ключевую ставку. Данную меру замминистра сравнил с «холодным душем».

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