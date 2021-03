Несломленная: история сильной женщины и выдающейся певицы Селин Дион

Очаровательной канадской певице, обладающей уникальным голосом и невероятными вокальными данными, исполнительнице хита My Heart Will Go On, главного саундтрека к фильму «Титаник», Селин Дион исполнилось 53 года. Рассказываем о невероятной судьбе сильной женщины, которая с достоинством преодолевала тяжелые испытания, несколько раз приостанавливала карьеру, но всегда возвращалась на сцену.

Детство и музыка

С самого детства Селин казалась особенной девочкой. Она была самым младшим, 14-м, ребенком большой многодетной семьи. Петь девочка начала рано: уже в 5 лет маленькая певица Селин была главной звездой на свадьбе у своего брата. Со старшими братьями и сестрами Селин пела в небольшом ансамбле в канадском Квебеке. С ранних лет девочка чувствовала, что ее призвание — музыка, а быть она должна только на сцене, ничего другого для Селин просто не существовало.

Заметили талантливую девочку, когда ей было всего 12 лет. Старший брат Селин отправил музыкальную композицию сестры известному канадскому продюсеру и менеджеру Рене Анжелилу, который впоследствии стал любимым супругом певицы. Рене оценил выдающийся талант и безграничный потенциал девушки. Анжелил даже заложил дом, чтобы профинансировать первую профессиональную запись Селин. Старания продюсера окупились: Дион моментально прославилась во франкоязычном мире.

Мировая слава

Мало кто знает, но в 20 лет Дион стала победительницей песенного конкурса «Евровидение», где она представляла Швейцарию.

В 22 года девушка наконец выпустила англоязычный альбом Unison и утвердилась как певица в Северной Америке. Пик популярности Селин пришелся на середину 90-х годов, а после выхода знаменитого «Титаника» в 1997 году Дион знал весь мир. В 1999 году на пике головокружительного успеха 31-летняя Селин объявила о завершении карьеры. Женщина признавалась, что хочет целиком посвятить себя семье. К тому же у мужа Селин Рене диагностировали онкологическое заболевание — рак горла.

На сцену канадка вернулась в 2002 году, когда заболевание супруга отступило. Она подписала трехлетний контракт на ночные выступления в театральном шоу в Колизее в развлекательном комплексе «Сизарс-пэлас» в Лас-Вегасе. В 2004 году после продажи более 175 миллионов альбомов по всему миру Селин Дион была признана самой продаваемой певицей в истории, за что получила бриллиантовую награду World Music Awards. Десятилетие для Дион ознаменовалось упорной работой по записи альбомов, частыми выступлениями и активной деятельностью в роли посла доброй воли Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН.

Личная жизнь

Через 7 лет после первой встречи 19-летняя Селин и ее продюсер, 45-летний Рене, поняли, что любят друг друга. Влюбленных смущала разница в возрасте, первое время пара скрывала отношения даже от самых родных. И если поклонники Дион радовались за влюбленных, то мать певицы была категорически против этого союза, но в конечном итоге смирилась. Обвенчалась пара в монреальском соборе Нотр-Дам (Квебек) 17 декабря 1994 года. Актриса решилась на замужество после сердечного приступа любимого в 1992 году, тогда Дион ухаживала за Рене и обещала, что станет его женой.

Несмотря на сильную любовь и привязанность, отношения Рене и Селин были не из легких. Певица не понимала, почему супруги после рабочего дня спят в разных постелях. Рене объяснял, что для их карьеры всегда важно высыпаться, чтобы быть продуктивными. Кроме того, певица хотела ребенка и настаивала на нем, но у супруга, видимо, были другие планы. Позже Рене передумал, но зачать ребенка не удавалось, из-за чего певица начала страдать от депрессии. После нескольких лет безуспешных попыток женщина решилась на две операции, чтобы повысить шансы на зачатие. В 2001 году, прибегнув к ЭКО, Селин родила первенца, а в 2010 году все так же с помощью искусственного оплодотворения у пары родились близнецы.

Семейная идиллия продолжалась недолго. Заболевание вернулось к ее супругу в виде раковой опухоли в 2013 году. Селин снова взяла паузу в карьере и круглыми сутками ухаживала за мужем, слабевшим на глазах. Когда супруг был совсем слаб, певице приходилось кормить его с ложечки. Незадолго до смерти Рене попросил жену о двух вещах: вернуться на сцену после его ухода и позволить ему умереть на ее руках. В январе 2016 года Анжелил скончался. Селин долго не могла прийти в себя. «Навсегда ушел мой самый любимый человек на Земле, единственный мужчина, которого я целовала и которого любила...» — позже вспоминала она.

Жизнь после смерти мужа

В браке супруги прожили более 20 лет, и казалось, что Селин, кроме мужа, больше никто не нужен. Через некоторое время Дион нашла в себе силы продолжить карьеру. Она стала собственным продюсером и владелицей двух продюсерских центров Рене. Через два года после кончины супруга в семье женщины случилась новая трагедия: из жизни ушел ее 59-летний брат Даниэль.

В мае 2018 года Дион выпустила новый саундтрек Ashes к фильму «Дэдпул 2». Песня мгновенно стала хитом и возглавила мировые чарты. Селин до сих пор является востребованной артисткой, концерты которой посещают миллионы людей. В 2021 году должно было состояться мировое турне певицы, но из-за эпидемии коронавируса его пришлось перенести на 2022 год.