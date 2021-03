Российские инструкторы встретили колонну военной техники из Судана в ЦАР

Банги, 30 марта. В город Амдафок на востоке ЦАР из Судана прибыла колонна военной техники. На месте их встречали центральноафриканские военнослужащие и российские инструкторы. Об этом на личной странице в Twitter сообщил советник президента ЦАР по национальной безопасности Валерий Захаров.

Je suis également heureux d'annoncer l'arrivée d'une colonne de renforts militaires et techniques en République centrafricaine en provenance du Soudan. Les FACA et les instructeurs russes l’ont accueilli dans l’Amdafock et vont l’accompagner sur tout le territoire national