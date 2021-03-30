Российские инструкторы встретили колонну военной техники из Судана в ЦАР

Банги, 30 марта. В город Амдафок на востоке ЦАР из Судана прибыла колонна военной техники. На месте их встречали центральноафриканские военнослужащие и российские инструкторы. Об этом на личной странице в Twitter сообщил советник президента ЦАР по национальной безопасности Валерий Захаров.

«Я рад сообщить о прибытии колонны военно-технических подкреплений в Центральноафриканскую Республику из Судана. Армия ЦАР и российские инструкторы встретили ее в Амдафоке и сопроводят через всю территорию страны», — написал политик.

Je suis également heureux d'annoncer l'arrivée d'une colonne de renforts militaires et techniques en République centrafricaine en provenance du Soudan. Les FACA et les instructeurs russes l’ont accueilli dans l’Amdafock et vont l’accompagner sur tout le territoire national — Valery Zakharov (@VlrZakharov) March 30, 2021

Прибытие военной техники совпало с днем инаугурации главы ЦАР Фостен-Арканжа Туадера. Во время выступления на церемонии центральноафриканский лидер пообещал следовать принципам закона и справедливости. Также он выразил надежду, что к концу очередного президентского срока в республике не останется бандформирований.

Подразделения Вооруженных сил ЦАР и российские инструкторы легко и беспрепятственно проехали через всю страну, чтобы встретить колонну техники. Это является лучшей демонстрацией того, что обстановка в республике стабилизировалась.

«Конвой встретили объединенные силы армии ЦАР и российские инструкторы. Это ключевое событие, которое доказывает, что территория Центральноафриканской Республики свободна от вооруженных формирований», — говорится на странице «Содружества офицеров за международную безопасность» (СОМБ) в Twitter.

Национальная армия Центральноафриканской Республики, подготовкой которой занимаются специалисты из РФ, ведет успешное контрнаступление на группировки боевиков. За последние два месяца правительственные войска освободили от бандформирований более 30 городов.