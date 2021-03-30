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ЦАР

Российские инструкторы встретили колонну военной техники из Судана в ЦАР

Российские инструкторы встретили колонну военной техники из Судана в ЦАР

Банги, 30 марта. В город Амдафок на востоке ЦАР из Судана прибыла колонна военной техники. На месте их встречали центральноафриканские военнослужащие и российские инструкторы. Об этом на личной странице в Twitter сообщил советник президента ЦАР по национальной безопасности Валерий Захаров.

«Я рад сообщить о прибытии колонны военно-технических подкреплений в Центральноафриканскую Республику из Судана. Армия ЦАР и российские инструкторы встретили ее в Амдафоке и сопроводят через всю территорию страны», — написал политик.

Прибытие военной техники совпало с днем инаугурации главы ЦАР Фостен-Арканжа Туадера. Во время выступления на церемонии центральноафриканский лидер пообещал следовать принципам закона и справедливости. Также он выразил надежду, что к концу очередного президентского срока в республике не останется бандформирований.

Подразделения Вооруженных сил ЦАР и российские инструкторы легко и беспрепятственно проехали через всю страну, чтобы встретить колонну техники. Это является лучшей демонстрацией того, что обстановка в республике стабилизировалась.

«Конвой встретили объединенные силы армии ЦАР и российские инструкторы. Это ключевое событие, которое доказывает, что территория Центральноафриканской Республики свободна от вооруженных формирований», — говорится на странице «Содружества офицеров за международную безопасность» (СОМБ) в Twitter.

Национальная армия Центральноафриканской Республики, подготовкой которой занимаются специалисты из РФ, ведет успешное контрнаступление на группировки боевиков. За последние два месяца правительственные войска освободили от бандформирований более 30 городов.

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