Минобороны РФ показало кадры учебно-боевых стрельб С-400 в Бурятии

Улан-Удэ, 30 марта. Расчеты зенитно-ракетных комплексов «Бук-М2» и С-400 уничтожили авиацию условного противника в небе над полигоном Телемба в Бурятии. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

В качестве учебных целей использовались ракеты-мишени типа «Стриж», «Армавир», «Пищаль» и «Саман». За маневрами наблюдал командующий войсками Восточного военного округа генерал-полковник Геннадий Жидко.

«Расчеты зенитных ракетных систем С-400 и комплексов «Бук-М2» провели боевые стрельбы в ходе масштабного учения по управлению авиацией и войсками противовоздушной обороны Восточного военного округа на полигоне Телемба в Республике Бурятия», — говорится в сообщении.

При этом ведомство опубликовало кадры учений, на которых запечатлено развертывание пусковых установок С-400, а также работа боевого расчета и пуски ракет. На кадрах видно, как одна из ракет комплексов ПВО поразила ракету-мишень.

Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что ракетные комплексы С-300В4 и С-400 обеспечивают надежное прикрытие российских границ от Чукотского до Японского морей. Он напомнил, что в течение последних месяцев на островах Курильской гряды на боевое дежурство заступило ракетное подразделение, которое оснащено комплексами С-300В4. Аналогичные подразделения, вооруженные системами С-400, приступили к несению службы на Сахалине и Чукотке, передает «Утро.ру».