Renault Logan оказался лучшим авто для российских дорог

Москва, 30 марта. Аналитики составили список автомобилей, которые наиболее подходят для отечественных дорог.

На первом месте в списке находится Renault Logan. Данное авто наряду с Sandero Stepway оказалось самым удачным для наших условий: эти транспортные средства имеют высокий клиренс и отличную подвеску. Стоимость Renault Logan составляет 791 тысячу рублей, а Sandero — 864 тысячи рублей, пишет Car.ru.

На следующей строчке рейтинга располагается KIA Rio X с ее увеличенным дорожным просветом и защитным обвесом. Стоимость автомобиля составляет 989 тысяч рублей. Третье место отводится российской Lada Largus Cross, чья стоимость стартует от 865 900 рублей.

Отечественная Lada Granta попала в список самых недорогих машин планеты. Авто находится на четвертом месте в списке 2021 года, где лидирует Renault Kwid за 3,9 тысячи долларов. По данным аналитиков, за текущий год стоимость транспортных средств выросла на 8%.