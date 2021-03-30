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Экономика

Renault Logan оказался лучшим авто для российских дорог

Renault Logan оказался лучшим авто для российских дорог

Москва, 30 марта. Аналитики составили список автомобилей, которые наиболее подходят для отечественных дорог.

На первом месте в списке находится Renault Logan. Данное авто наряду с Sandero Stepway оказалось самым удачным для наших условий: эти транспортные средства имеют высокий клиренс и отличную подвеску. Стоимость Renault Logan составляет 791 тысячу рублей, а Sandero — 864 тысячи рублей, пишет Car.ru.

На следующей строчке рейтинга располагается KIA Rio X с ее увеличенным дорожным просветом и защитным обвесом. Стоимость автомобиля составляет 989 тысяч рублей. Третье место отводится российской Lada Largus Cross, чья стоимость стартует от 865 900 рублей.

Отечественная Lada Granta попала в список самых недорогих машин планеты. Авто находится на четвертом месте в списке 2021 года, где лидирует Renault Kwid за 3,9 тысячи долларов. По данным аналитиков, за текущий год стоимость транспортных средств выросла на 8%.

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