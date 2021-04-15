Топ-5 вариантов майского отдыха в России вместо закрытой Турции

Россия с 15 апреля ограничит авиасообщение с Турцией из-за обострившейся эпидемиологической обстановки по коронавирусу. Ограничения продлятся до 1 июня.

Многие россияне уже взяли отпуска на начало мая и планировали провести их как раз в закрытой теперь стране. Специально для них, а также для других путешественников ФАН подобрал топ-5 мест в России, где отдых все же может состояться, и не хуже, чем за рубежом.

Многие знают про самые известные курорты страны — Сочи, Анапу, Геленджик, Ялту, Коктебель и другие. Не будем банальными и расскажем вам о таких местах нашей родины, про которые, возможно, еще не слышали туристы-любители.

Забайкальский край

Любители активного отдыха и эстетической красоты точно оценят Забайкалье. Регион расположен на юго-востоке Восточной Сибири, к югу и востоку от озера Байкал. Его уникальность — вы сможете наблюдать природу всех стран мира.

Именно там находится песчаная пустыня, окруженная ледниками Кодара. Ее называют чудом природы, и с этим тяжело поспорить: по красоте она не уступает даже пескам Аравийского полуострова.

Тут нет верблюдов и пальм, но есть лиственницы и кедры. Этот контраст делает место еще более необычным.

Отдых в Забайкальском крае порадует любого туриста. Любителям гор, например, придутся по вкусу пики Кодара или Каларского хребта — с их крутыми скалами и альпийскими лугами.

Это только малая часть того, что вы можете наблюдать в Забайкалье. Отдых тут — это прежде всего изучение диких и самобытных мест. Выбрав их для отпуска, вы точно не пожалеете.

Северная Осетия

Одна из самых известных достопримечательностей региона — мистический «Город мертвых». Он точно не оставит равнодушным ни одного туриста.

Через Даргавское ущелье, мимо скал и лесов, вьется узкая дорога, которая приводит странников в средневековый некрополь из 97 склепов. История захоронения начинается с кровопролитных войн между аланами и татаро-монголами. Это место является историко-архитектурным памятником и состоит на государственной охране. Усыпальницы по своей форме напоминают башни и отличаются большой прочностью, искусной кладкой стен и кровли. Во время посещения этого музея под открытым небом, вы сможете насладиться потрясающей природой Кавказа.

Татарстан

В России кроме разнообразия природы могут встретиться достопримечательности, которые схожи с мировыми произведениями архитектуры. Так, например, в древнем городе Болгар находится Белая мечеть. Местные жители называют ее «татарстанским Тадж-Махалом», на который приезжают посмотреть туристы из разных уголков мира.

Кстати, именно тут хранится самый большой в мире Коран — целых 800 кг. Белая мечеть открыта для всех желающих, которые хотят окунуться в восточную атмосферу, не покидая Россию.

Магадан

Еще одно красивейшее место нашей страны — озеро Джека Лондона в Магадане. Есть несколько историй, как появилось название в честь знаменитого писателя. Одна из них гласит — в ходе экспедиции люди нашли его книгу на берегу озера. Как она там оказалась — неизвестно до сих пор.

Суровый климат в этом регионе придает природе Магадана особую прелесть. Между шикарными горными хребтами расстилаются несколько озер. Самое крупное из них — да, озеро Джека Лондона. Вид ни капли не уступает норвежской природе.

Сахалинская область

Уникальная природа Курильских островов удивит любого туриста. В этих местах еще действуют вулканы, есть живописные озера и национальные парки. На острове Онекотан действующий вулкан Креницына — самый большой в мире вулкан в вулкане.

Котловина вулканического происхождения Кальдера изнутри покрыта красивой растительностью, преимущественно ольхой и луговыми цветами. Завораживающий пейзаж дополняет окутавшая местное озеро дымка.

Даже эти топ-5 мест смогли показать, что не обязательно покидать Россию, чтобы насладиться красивой природой и различными достопримечательностями.

Ранее Ростуризм заявил о возможности обмена путевок в Турцию или Танзанию на туры по РФ.