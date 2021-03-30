На территории Тульской области ограничили продажу мяса

Тула, 30 марта. Торговля мясом и мясной продукцией в регионе теперь ограничена. Причиной такого решения, принятого на внеочередном заседании специальной противоэпизоотической комиссии Тульской области, стала профилактика африканской чумы свиней.

«Семь лет назад в Щекинском районе Тульской области фиксировалась самая крупная вспышка АЧС в стране. Тогда потребовалось уничтожать все поголовье. Неудивительно, что теперь с повышенным вниманием относятся даже к намекам и перспективам появления африканской чумы свиней на территории региона. Поэтому принятое решение важное и своевременное», — рассказал ФАН источник, знакомый с ситуацией.

Вспышка наблюдается поблизости от границ региона, у калужских соседей. Чтобы избежать всплеска заболевания, вето наложено на стихийную торговлю мясом и мясной продукцией. Речь идет прежде всего об автолавках и различного рода развалах, где велик риск купить зараженные товары, непрошедшие проверку.

Ранее ФАН писал о том, что в Саратовской области ведется поиск тел кабанов, зараженных африканской чумой свиней. В связи с этим в регионе состоялась пресс-конференция.