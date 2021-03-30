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Тренерский штаб сборной России назвал состав на матч отбора ЧМ-2022 со Словакией

Тренерский штаб сборной России назвал состав на матч отбора ЧМ-2022 со Словакией

Трнава, 30 марта. Стал известен состав сборной России по футболу на матч квалификационного раунда ЧМ-2022 против словаков.

Матч отбора к ЧМ-2022 в Катаре пройдет на стадионе «Сити Арена Трнава» 30 марта. За сборную России в предстоящей встрече с первых минут сыграют Шунин, Джикия, Кудряшов, Марио Фернандес, Семенов, Кузяев, Оздоев, Головин, Жирков, Жемалетдинов, а также Дзюба.

Состав словацкой команды выглядит следующим образом: Кучак, Шкриньяр, Шатка, Пекарик, Губочан, Куцка, Громада, Дуда, Кошельник, Мак, Шранц. Игра группы H начнется в 21:45 по московскому времени. Прямую трансляцию из Трнавы будет вести телеканал «Матч ТВ».

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