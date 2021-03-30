Объединение 80% ведомств и открытие посольства Италии — что произошло в Ливии 30 марта



Международная редакция Федерального агентства новостей рассказывает об основных событиях, которые произошли в Ливии 30 марта 2021 года.

Открытие посольства в Бенгази

В скором времени на территории Ливии откроется диппредставительство Италии. Об этом сообщил министр иностранных дел Луиджи Ди Майо.

«Год назад, а именно на Берлинской конференции никто не верил в этот мирный процесс. Между тем дипломатия победила», — заявил он.

Итальянец отметил, что консульство возобновит работу на территории города Бенгази. Он также напомнил, что международное сообщество ждет проведения президентского голосования в Ливии, которое состоится 24 декабря 2021 года.

دي مايو: سنفتتح قنصلية في بنغازي وقنصلية فخرية في الجنوب#عين_ليبياhttps://t.co/i5yGvtJE75 — عين ليبيا (@EanLibya) March 30, 2021

Интервью Дабибы



Премьер-министр Правительства национального единства Абд аль-Хамид Дабиба рассказал о текущей ситуации на территории страны в интервью итальянскому изданию Corriere della Sera.

Политик отметил, что за прошедший месяц новый орган исполнительной власти смог объединить порядка 80% ведомств. В их число входит парламент, Нефтяная национальная корпорация, Центробанк и различные министерства.

Дабиба подчеркнул, что воссоединение армии проходит при помощи ООН. Он подтвердил соблюдение режима постоянного прекращения огня и скорый роспуск незаконных вооруженных формирований. Глава ПНЕ также призвал международное сообщество помочь урегулировать ситуацию с нелегальными мигрантами на территории державы.

По словам премьера, необходимо восстановить ливийско-итальянское сотрудничество. Он заявил, что открытие посольства в Бенгази поспособствует притоку иностранных инвесторов в страну.

Политика

Заместитель министра внутренних дел ПНЕ по делам нелегальной миграции Мухаммад Шибан обсудил поток беженцев в страну с главой миссии Международной организации по миграции (МОМ) в Ливии Федерико Сода.

Официальный Facebook-аккаунт ведомства сообщил, что политики рассмотрели особенности содержания лагерей, изменение системы штрафов и выдачу виз. К концу встречи замглавы МВД и его собеседник озвучили рекомендации по разрешению сложившихся проблем.

Министр планирования Фахир Буфрана встретился с представителем Программы развития ООН в Ливии Жирардо Ното. Политики обсудили ход реализации совместных проектов и стабилизацию ситуации в североафриканской стране.

На переговорах член международной организации рассказал, как можно помочь трудоустроиться молодому поколению. Он также подчеркнул необходимость обеспечить граждан государства вакциной от коронавирусной инфекции.

В заключение Жирардо Ното предложил Буфрану укрепить сотрудничество с Программой развития ООН. Так, одним из направлений партнерства может стать взаимодействие во время президентских выборов.

Официальный Facebook-аккаунт министерства планирования также сообщил, что руководитель ведомства встретился с послом Италии в Ливии Джузеппе Буччино. Дипломат поздравил Фахира Буфрана с вступлением в должность и началом работы Правительства национального единства.

Представитель дипмиссии европейской страны напомнил о необходимости развития двусторонних отношений и призвал политика возобновить действие совместных соглашений. Буччино также подчеркнул стратегическую важность открытия прибрежного шоссе (Тарик ас-Сахили).

Действующий министр иностранных дел Ливии Наджла Мангуш впервые приехала в Бенгази после принятия полномочий. Она посетила штаб-квартиру ведомства в городе.

Политик обсудила с коллегами кадровые вопросы, организацию работы офисов, а также их взаимодействие. По ее словам, Институту дипломатических исследований в будущем окажут всяческую поддержку.

Глава Президентского совета Мухаммад аль-Манфи встретился со вторым заместителем спикера парламента Хамидом Хуме и его коллегами. Политики обсудили проект создания комиссии по национальному примирению в Ливии.

Члены Палаты представителей подчеркнули, что новое ведомство должно объединить города, структуры и жителей страны. По их мнению, на стабилизацию ситуации в регионе также повлияет изменение риторики местных средств массовой информации.

المنفي يبحث مع حومة وعدد من النواب مشروع إنشاء مفوضية للمصالحة الوطنية. #ليبيا #المرصد https://t.co/DQRgMUTisf — صحيفة المرصد الليبية (@ObservatoryLY) March 30, 2021

Министр внутренних дел ПНЕ Халид Мазин обсудил сложившуюся в государстве ситуацию с депутатом Палаты представителей (Триполи) Абу Бакром Саидом. Член парламента охарактеризовал встречу как «плодотворную».

Политики обговорили поддержку служб безопасности в городе Тархуна и работу генеральной прокуратуры. Они решили продолжить беседу в рамках расширенного заседания, которое состоится на следующей неделе.

Экономика

Третья сессия Германо-ливийского экономического форума состоялась в Триполи. Сообщается, что мероприятие впервые прошло на территории Ливии.

Его участниками стали министр экономики ПНЕ Мухаммад Хувейдж, президент Национальной нефтяной корпорации Мустафа Саналла и другие видные деятели североафриканской страны.

بحضور وزير الإقتصاد.. طرابلس تحتضن فعاليات الدورة الثالثة للمنتدى الاقتصادي الألماني الليبي. #ليبيا #المرصد https://t.co/UT8rGUwAb6 — صحيفة المرصد الليبية (@ObservatoryLY) March 30, 2021

Турецкая экономическая делегация посетит Ливию за день до начала месяца Рамадана, 12 апреля. Об этом сообщил глава Генерального союза торгово-промышленных и сельскохозяйственных палат Мухаммад Раид.

Заявление прозвучало в ходе третьей сессии Германо-ливийского форума. Политик также анонсировал визит представителей Египта, в рамках которого планируется обсуждение двустороннего сотрудничества.

مسؤول ليبي: وفد اقتصادي تركي يزور طرابلس قبل رمضانhttps://t.co/5CSzprmcWQ pic.twitter.com/5QXivgFJI0 — يني شفق العربية (@YeniSafakArabic) March 30, 2021

Глава Высшего государственного совета Халед аль-Мишри встретился с коллегами из аудиторского бюро для обсуждения проекта госбюджета. Ранее его предложил премьер-министр ПНЕ Абд аль-Хамид Дабиба.

مجلس الدولة وديوان المحاسبة يبحثان الميزانية المقترحة من حكومة الدبيبة

https://t.co/QK0MiFuBK4#ليبيا pic.twitter.com/AHLAiJmuam — قناة ليبيا الأحرار (@libyaalahrartv) March 30, 2021

Общество

Члены Правительства национального согласия Ливии посетили газовую электростанцию Убари. Местное СМИ опубликовало фотографии прошедшей встречи.

Сообщается, что цель поездки — исключение дефектов работы предприятия. Политики подчеркнули, что все трудности необходимо разрешить до пика нагрузки летом 2021 года.

صور.. زيارة وفد من حكومة الوحدة الوطنية لمحطة أوباري الغازية لحل المختنقات أمام التحاقها بالشبكة قبل ذروة الصيف pic.twitter.com/GXgQ44nsCB — عين ليبيا (@EanLibya) March 30, 2021

Глава Миссии ООН по поддержке Ливии Ян Кубиш посетил итальянский госпиталь в Мисурате. Политик проверил оснащение учреждения и поблагодарил его руководство за высокое качество предоставляемых услуг.

Порядка 340 000 доз AstraZeneca поставят на территорию Ливии в следующем месяце. Об этом сообщил глава Национального центра по борьбе с заболеваниями Бадр ад-Дин Наджар.

Лекарственное средство ранее отвергли европейские страны в связи с высокой вероятностью возникновения тромбоэмболии. Однако программа COVAX по справедливому распределению вакцин в мире доставит в государство 96 тыс. единиц препарата в первую неделю апреля.

Служба береговой охраны заявила о спасении 105 африканцев, которые пытались приплыть в Европу на надувных лодках. Сотрудники ведомства высадили беженцев в порту Триполи. Сообщается, что далее иностранцев передадут в Управление по борьбе с нелегальной миграцией.