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Ливия

Объединение 80% ведомств и открытие посольства Италии — что произошло в Ливии 30 марта

Объединение 80% ведомств и открытие посольства Италии — что произошло в Ливии 30 марта
Международная редакция Федерального агентства новостей рассказывает об основных событиях, которые произошли в Ливии 30 марта 2021 года.

Открытие посольства в Бенгази

В скором времени на территории Ливии откроется диппредставительство Италии. Об этом сообщил министр иностранных дел Луиджи Ди Майо.

«Год назад, а именно на Берлинской конференции никто не верил в этот мирный процесс. Между тем дипломатия победила», — заявил он.

Итальянец отметил, что консульство возобновит работу на территории города Бенгази. Он также напомнил, что международное сообщество ждет проведения президентского голосования в Ливии, которое состоится 24 декабря 2021 года.

Интервью Дабибы


Премьер-министр Правительства национального единства Абд аль-Хамид Дабиба рассказал о текущей ситуации на территории страны в интервью итальянскому изданию Corriere della Sera.

Политик отметил, что за прошедший месяц новый орган исполнительной власти смог объединить порядка 80% ведомств. В их число входит парламент, Нефтяная национальная корпорация, Центробанк и различные министерства.

Дабиба подчеркнул, что воссоединение армии проходит при помощи ООН. Он подтвердил соблюдение режима постоянного прекращения огня и скорый роспуск незаконных вооруженных формирований. Глава ПНЕ также призвал международное сообщество помочь урегулировать ситуацию с нелегальными мигрантами на территории державы.

По словам премьера, необходимо восстановить ливийско-итальянское сотрудничество. Он заявил, что открытие посольства в Бенгази поспособствует притоку иностранных инвесторов в страну.

Политика

Заместитель министра внутренних дел ПНЕ по делам нелегальной миграции Мухаммад Шибан обсудил поток беженцев в страну с главой миссии Международной организации по миграции (МОМ) в Ливии Федерико Сода.

Официальный Facebook-аккаунт ведомства сообщил, что политики рассмотрели особенности содержания лагерей, изменение системы штрафов и выдачу виз. К концу встречи замглавы МВД и его собеседник озвучили рекомендации по разрешению сложившихся проблем.

Министр планирования Фахир Буфрана встретился с представителем Программы развития ООН в Ливии Жирардо Ното. Политики обсудили ход реализации совместных проектов и стабилизацию ситуации в североафриканской стране.

На переговорах член международной организации рассказал, как можно помочь трудоустроиться молодому поколению. Он также подчеркнул необходимость обеспечить граждан государства вакциной от коронавирусной инфекции.

В заключение Жирардо Ното предложил Буфрану укрепить сотрудничество с Программой развития ООН. Так, одним из направлений партнерства может стать взаимодействие во время президентских выборов.

Официальный Facebook-аккаунт министерства планирования также сообщил, что руководитель ведомства встретился с послом Италии в Ливии Джузеппе Буччино. Дипломат поздравил Фахира Буфрана с вступлением в должность и началом работы Правительства национального единства.

Представитель дипмиссии европейской страны напомнил о необходимости развития двусторонних отношений и призвал политика возобновить действие совместных соглашений. Буччино также подчеркнул стратегическую важность открытия прибрежного шоссе (Тарик ас-Сахили).

Действующий министр иностранных дел Ливии Наджла Мангуш впервые приехала в Бенгази после принятия полномочий. Она посетила штаб-квартиру ведомства в городе.

Политик обсудила с коллегами кадровые вопросы, организацию работы офисов, а также их взаимодействие. По ее словам, Институту дипломатических исследований в будущем окажут всяческую поддержку.

Глава Президентского совета Мухаммад аль-Манфи встретился со вторым заместителем спикера парламента Хамидом Хуме и его коллегами. Политики обсудили проект создания комиссии по национальному примирению в Ливии.

Члены Палаты представителей подчеркнули, что новое ведомство должно объединить города, структуры и жителей страны. По их мнению, на стабилизацию ситуации в регионе также повлияет изменение риторики местных средств массовой информации.

Министр внутренних дел ПНЕ Халид Мазин обсудил сложившуюся в государстве ситуацию с депутатом Палаты представителей (Триполи) Абу Бакром Саидом. Член парламента охарактеризовал встречу как «плодотворную».

Политики обговорили поддержку служб безопасности в городе Тархуна и работу генеральной прокуратуры. Они решили продолжить беседу в рамках расширенного заседания, которое состоится на следующей неделе.

Экономика

Третья сессия Германо-ливийского экономического форума состоялась в Триполи. Сообщается, что мероприятие впервые прошло на территории Ливии.

Его участниками стали министр экономики ПНЕ Мухаммад Хувейдж, президент Национальной нефтяной корпорации Мустафа Саналла и другие видные деятели североафриканской страны.

Турецкая экономическая делегация посетит Ливию за день до начала месяца Рамадана, 12 апреля. Об этом сообщил глава Генерального союза торгово-промышленных и сельскохозяйственных палат Мухаммад Раид.

Заявление прозвучало в ходе третьей сессии Германо-ливийского форума. Политик также анонсировал визит представителей Египта, в рамках которого планируется обсуждение двустороннего сотрудничества.

Глава Высшего государственного совета Халед аль-Мишри встретился с коллегами из аудиторского бюро для обсуждения проекта госбюджета. Ранее его предложил премьер-министр ПНЕ Абд аль-Хамид Дабиба.

Общество

Члены Правительства национального согласия Ливии посетили газовую электростанцию Убари. Местное СМИ опубликовало фотографии прошедшей встречи.

Сообщается, что цель поездки — исключение дефектов работы предприятия. Политики подчеркнули, что все трудности необходимо разрешить до пика нагрузки летом 2021 года.

Глава Миссии ООН по поддержке Ливии Ян Кубиш посетил итальянский госпиталь в Мисурате. Политик проверил оснащение учреждения и поблагодарил его руководство за высокое качество предоставляемых услуг.

Порядка 340 000 доз AstraZeneca поставят на территорию Ливии в следующем месяце. Об этом сообщил глава Национального центра по борьбе с заболеваниями Бадр ад-Дин Наджар.

Лекарственное средство ранее отвергли европейские страны в связи с высокой вероятностью возникновения тромбоэмболии. Однако программа COVAX по справедливому распределению вакцин в мире доставит в государство 96 тыс. единиц препарата в первую неделю апреля.

Служба береговой охраны заявила о спасении 105 африканцев, которые пытались приплыть в Европу на надувных лодках. Сотрудники ведомства высадили беженцев в порту Триполи. Сообщается, что далее иностранцев передадут в Управление по борьбе с нелегальной миграцией.

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