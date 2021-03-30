В Бурятии прошли масштабные учения боевых расчетов ВВО

Хабаровск, 30 марта. Совместные маневры авиации и войск ПВО Восточного военного округа состоялись в Бурятии на полигоне Телемба.

Расчеты зенитных ракетных систем С-400 «Триумф», «Бук-М2», «Тор» отразили массированный авиационный удар условного противника в ходе масштабных тренировок ВВО.

В маневрах было задействовано более 500 единиц техники, а также почти 2 тыс. военнослужащих. За ходом учений наблюдал лично командующий войсками Восточного военного округа генерал-полковник Геннадий Жидко.

Ранее стало известно о том, что в крупных учениях на Камчатке приняли участие более тысячи военнослужащих морской пехоты Тихоокеанского флота (ТОФ).