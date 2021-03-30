На Сахалине построят порт с грузовыми терминалами за 35,9 млрд рублей

Москва, 30 марта. Порт для перевалки нефти, газового конденсата и угля построят на Сахалине. Главным инвестором станет крупнейший совладелец Петербургского нефтяного терминала Михаил Скигин.

Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил соглашение о постройке порта с крупными сырьевыми терминалами на восточной стороне полуострова. Проектировщики рассчитывают на объем перевалки 5,5 млн тонн нефти, 5 млн тонн угля и 2,8 млн тонн газового конденсата.

Ожидаемые сроки строительных работ — 2023–2026 годы, а запуска в эксплуатацию — 2025–2027 годы. Эти сведения предоставил представитель «Многофункционального грузового района» (МГР) — так называется фирма, которая будет заниматься строительством комплекса.

Суммарный объем инвестиций в строительство оценивается в 35,9 млрд рублей. Из этой суммы 3,96 млрд планируется взять из бюджета на обустройство инфраструктуры, еще 31,9 млрд предоставит Скигин и его партнеры.

Угольный конвейер от Солнцевского разреза до порта поселка Шахтерска в Углегорском районе хотят запустить на Сахалине в тестовом режиме уже в конце нынешнего года. Общий объем инвестиций составил более 7 млрд рублей.