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Конгресс взял вверх: Жаир Болсонару сменил шесть министров и усилил позиции в армии

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Конгресс взял вверх: Жаир Болсонару сменил шесть министров и усилил позиции в армии

29 марта президент Бразилии провел масштабные перестановки в правительстве, сменив сразу шесть чиновников. В отставку ушли и два ключевых министра – иностранных дел и обороны. О новых лицах в руководстве страны и причинах кадровых перемен читайте в статье международной редакции Федерального агентства новостей.

Смена внешнеполитического курса

Волна перестановок началась с министра иностранных дел Эрнесту Араужу, который сам попросил освободить себя от должности. Ранее с критикой на министра обрушились члены Национального конгресса, публично обвинив его в провалах в поставках вакцин против COVID-19 и эскалации отношений с иностранными партнерами. По мнению спикеров обеих палат парламента, политизированность и не дипломатичность Араужу подорвали международный авторитет Бразилии и нанесли тяжелейший урон программе вакцинации.

За два года пребывания в должности он неоднократно становился участником громких скандалов и отличался несдержанными высказываниями. В разгар дипломатического конфликта с Европейским союзом из-за лесных пожаров в Амазонии министр заявлял, что изменение климата – не что иное, как «заговор коммунистов». Убежденный консерватор и антикоммунист Араужу обвинял Китай в распространении коронавируса, а правила социальной изоляции сравнивал с концентрационными лагерями в нацистской Германии.

Читать про отставку главы МИД Араужу

В свое оправдание он заявил об успехах правительства в заключении соглашений с поставщиками вакцин – согласно действующим договоренностям, Бразилия до конца года должна получить около 600 миллионов препаратов против COVID-19. Тем не менее ни одна вакцина, одобренная на федеральном уровне, еще не производится в Бразилии, а действующее вещество из Китая для препарата CoronaVac поступает с большими задержками.

Неприязнь к министру разделяли и подчиненные Араужу. За несколько часов до его отстранения 300 бразильских дипломатов подписали петицию о смене руководства в министерстве.

За день до прошения об отставке Араужу заявил, что его пытается сменить «прокитайское лобби». В своем Twitter он рассказал о диалоге с сенатором Катей Абреу, которая просила его выступить в поддержку участия китайской Huawei в создании национальной системы 5G.

«Был короткий разговор. Она не говорила или почти не говорила о вакцинах. В конце обеда она сказала мне: «Министр, если сделаете жест в поддержку 5G, вы станете королем Сената». Никакого жеста я не сделал. Я отказался, потому что эта тема находится в ведении министерства коммуникаций и президента страны», — написал он.

В своем официальном прошении об отставке Эрнесту Араужу утверждает, что стал «жертвой лжи, лицемерия и корпоративных интересов» соотечественников и иностранцев, отметив свою преданность политике Жаира Болсонару.

«В последние дни возникла ситуация, в которой я не могу продолжать работу в соответствии с нашими идеями на должности, которую я занимаю на данный момент. Заговорщиков, которые хотят вернуться к власти, не волнует правда – эти силы, правившие десятилетиями, только задержали развитие страны и очернили ее коррупцией и позором», — объявил Араужу, намекая на «сговор» социалистов, которые правили Бразилией с 2003 по 2016 год.

Спустя несколько часов президент Жаир Болсонару, избегавший комментариев по поводу давления на своего министра, объявил о назначении нового главы МИД. Преемником Араужу стал карьерный дипломат Карлос Алберту Франко Франса, который ранее никогда не представлял Бразилию за рубежом. Ранее он работал в центральном аппарате МИД при правительствах Дилмы Руссеф и Мишела Темера, а вершиной его карьеры стало назначение в секретариат по особым вопросам в администрации президента в 2019 году, где занимался преимущественно протокольной деятельностью.

Новый глава МИД Карлос Франсу

CNN Brasil характеризует Карлоса Франсу как «трудолюбивого и скрытного» дипломата и отмечает его хорошие отношения с семьей президента. Газета Folha de Sao Paulo называет его прагматичным и традиционалистским дипломатом, в отличие от своего предшественника, менее приверженного ультраправым и консервативным идеям.

Новый министр обороны

Гораздо более неожиданным стало прошение об отставке главы Минобороны Бразилии Фернанду Азеведу-и-Силвы. Журналист Жерсон Камаротти утверждает, что президент лично попросил его оставить должность, желая придать армии больший вес в бразильской политике. Азеведу-и-Силва считался противником участия вооруженных сил в политических интригах. Ранее он поддержал главнокомандующего сухопутными войсками Эдсона Пужола, который в ноябре 2020 года заявил, что «политике не место в казармах».

Новый министр обороны Брага Нетту

Новым министром обороны Жаир Болсонару выбрал Валтера Соузу Брагу Нетту — бывшего главу генштаба и главу гражданского секретариата администрации президента (имел министерский портфель). Агентство Globo утверждает, что Брага Нетту в большей степени поддерживает инициативы президента.

Своим первым же указом новый министр обороны отправил в отставку всех трех главнокомандующих — Сухопутных войск, ВВС и ВМС.

Журналистка Андреа Сади считает, что Нетту поможет Болсонару использовать войска в случае необходимости для удержания власти. В отличие от предшественника, он не считает необходимым разделять армию и политику.

Другие перестановки

Освободившуюся должность Нетту занял глава секретариата правительства (также министр в правительственной иерархии) Луиз Эдуарду Рамос, который считается главным лоббистом интересов военных в правительстве Бразилии и противником «олавистов» — группы последователей радикально консервативных идей бывшего идеолога президента Олаву де Карвальо.

Новые лица в правительстве Бразилии

На пост главы секретариата, в свою очередь, была избрана депутат нижней палаты Конгресса от Либеральной партии Флавиа Арруда. В своем первом интервью на новой должности она заявила, что станет переговорщиком между правительством и парламентом.

«Мой профиль — диалог, я веду диалог со всеми. Мы снизим напряженность», — объявила Арруда.

Жаир Болсонару также понизил в должности министра юстиции Андре Мендонсу, перевел его на работу в руководство генеральной адвокатуры правительства, глава которой Леви Меллу (также обладал министерским портфелем) попросил отставки.

В апреле 2020 года Мендонса сменил на посту министра юстиции Сержиу Моро, который обвинил Болсонару в превышении полномочий и вмешательстве в дела федеральной полиции. В руководстве Минюста Мендонса постоянно защищал президента от административных и уголовных обвинений, таких как несоблюдение социальной дистанции, отказ от ношения масок, нападки на журналистов и тому подобных, неоднократно выдвигавшихся против главы государства, приуменьшавшего опасность пандемии.

Наконец, новым министром юстиции стал глава департамента безопасности правительства федерального округа (Бразилиа) Андерсон Густаво Торрес. Во время работы в полиции Торрес занимался в основном борьбой с вооруженными преступными группировками и наркотрафиком.

Победа Конгресса или реванш Болсонару

Главным бенефициаром перестановки в правительстве стало руководство Конгресса, которое последовательно готовит проект нового, менее радикального «Жаира Болсонару» к выборам в 2022 году.

Ранее конгрессмены добились от президента продления выплат социальных пособий чтобы смягчить общественное недовольство, а также отстранения непопулярного в народе министра здравоохранения Эдуарду Пазуэллу, которого рассматривали в качестве «якоря» для президентского рейтинга.

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Теперь руководители Палаты депутатов и Сената Артуро Лира и Родриго Пачеко пролоббировали замену радикального консерватора Эрнесту Араужу на неприметного и неконфликтного «техника» Карлоса Франсу. По мнению Андреа Сади, новый министр будет призван скорректировать весь внешнеполитический курс: сгладить напряженность в отношениях с Китаем и показать более сговорчивую позицию в переговорах с Европейским союзом и администрацией Байдена.

Другим достижением лоббистов из Конгресса стало назначение депутата Флавии Арруды на должность секретаря администрации президента — «свой человек» в правительстве поможет Лире и Пачеко направлять политику Болсонару в нужное им умеренное русло.

Globo утверждает, что президент поддался воле парламента чтобы продолжить свои экономические реформы. Победа, казалось бы, его единомышленников Лиры и Пачеко на выборах спикеров Конгресса главе государства надежду на одобрение парламентом приватизации, налоговой и административной реформ, которые, по его мнению, выведут Бразилию из кризиса.

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В то же время Болсонару смог сохранить определенный баланс сил, не сильно проиграв от перестановок. Уступив законодателям в споре за МИД, президент контратаковал, усилив свое влияние в армии с назначением Браги Нетту. Сказались и личные предпочтения: по версии ряда СМИ, президент явно предпочел иметь министром человека, который не отказывается пожать ему руку в пандемию.

В ближайшее время Конгресс продолжит начатый популистский курс и вероятно, потребует новых чисток правительстве. Свою должность может покинуть министр окружающей среды Эдуарду Саллес, которого считают ответственным за лесные пожары, ставшие причиной срыва сделки Меркосур-ЕС. Президент, в свою очередь, будет проводить ротацию в высших эшелонах вооруженных сил, чтобы обеспечить себе мощный «туз в рукаве» на случай серьезного конфликта между ветвями власти.

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