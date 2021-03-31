Конгресс взял вверх: Жаир Болсонару сменил шесть министров и усилил позиции в армии

29 марта президент Бразилии провел масштабные перестановки в правительстве, сменив сразу шесть чиновников. В отставку ушли и два ключевых министра – иностранных дел и обороны. О новых лицах в руководстве страны и причинах кадровых перемен читайте в статье международной редакции Федерального агентства новостей.

Смена внешнеполитического курса

Волна перестановок началась с министра иностранных дел Эрнесту Араужу, который сам попросил освободить себя от должности. Ранее с критикой на министра обрушились члены Национального конгресса, публично обвинив его в провалах в поставках вакцин против COVID-19 и эскалации отношений с иностранными партнерами. По мнению спикеров обеих палат парламента, политизированность и не дипломатичность Араужу подорвали международный авторитет Бразилии и нанесли тяжелейший урон программе вакцинации.

За два года пребывания в должности он неоднократно становился участником громких скандалов и отличался несдержанными высказываниями. В разгар дипломатического конфликта с Европейским союзом из-за лесных пожаров в Амазонии министр заявлял, что изменение климата – не что иное, как «заговор коммунистов». Убежденный консерватор и антикоммунист Араужу обвинял Китай в распространении коронавируса, а правила социальной изоляции сравнивал с концентрационными лагерями в нацистской Германии.

В свое оправдание он заявил об успехах правительства в заключении соглашений с поставщиками вакцин – согласно действующим договоренностям, Бразилия до конца года должна получить около 600 миллионов препаратов против COVID-19. Тем не менее ни одна вакцина, одобренная на федеральном уровне, еще не производится в Бразилии, а действующее вещество из Китая для препарата CoronaVac поступает с большими задержками.

Неприязнь к министру разделяли и подчиненные Араужу. За несколько часов до его отстранения 300 бразильских дипломатов подписали петицию о смене руководства в министерстве.

Em carta, grupo com mais de 300 diplomatas pedem a saída de Araújo: “Graves prejuízos para o Brasil” https://t.co/2hdhKdVrKl — DCM ONLINE (@DCM_online) March 27, 2021

За день до прошения об отставке Араужу заявил, что его пытается сменить «прокитайское лобби». В своем Twitter он рассказал о диалоге с сенатором Катей Абреу, которая просила его выступить в поддержку участия китайской Huawei в создании национальной системы 5G.

«Был короткий разговор. Она не говорила или почти не говорила о вакцинах. В конце обеда она сказала мне: «Министр, если сделаете жест в поддержку 5G, вы станете королем Сената». Никакого жеста я не сделал. Я отказался, потому что эта тема находится в ведении министерства коммуникаций и президента страны», — написал он.

Em 4/3 recebi a Senadora Kátia Abreu para almoçar no MRE. Conversa cortês. Pouco ou nada falou de vacinas. No final, à mesa, disse:

“Ministro, se o senhor fizer um gesto em relação ao 5G, será o rei do Senado.”

Não fiz gesto algum. — Ernesto Araújo (@ernestofaraujo) March 28, 2021

В своем официальном прошении об отставке Эрнесту Араужу утверждает, что стал «жертвой лжи, лицемерия и корпоративных интересов» соотечественников и иностранцев, отметив свою преданность политике Жаира Болсонару.

«В последние дни возникла ситуация, в которой я не могу продолжать работу в соответствии с нашими идеями на должности, которую я занимаю на данный момент. Заговорщиков, которые хотят вернуться к власти, не волнует правда – эти силы, правившие десятилетиями, только задержали развитие страны и очернили ее коррупцией и позором», — объявил Араужу, намекая на «сговор» социалистов, которые правили Бразилией с 2003 по 2016 год.

Apresentei hoje ao Presidente Jair Bolsonaro esta carta em que coloquei à sua disposição o cargo de Ministro das Relações Exteriores: pic.twitter.com/laHBOmUhIt — Ernesto Araújo (@ernestofaraujo) March 29, 2021

Спустя несколько часов президент Жаир Болсонару, избегавший комментариев по поводу давления на своего министра, объявил о назначении нового главы МИД. Преемником Араужу стал карьерный дипломат Карлос Алберту Франко Франса, который ранее никогда не представлял Бразилию за рубежом. Ранее он работал в центральном аппарате МИД при правительствах Дилмы Руссеф и Мишела Темера, а вершиной его карьеры стало назначение в секретариат по особым вопросам в администрации президента в 2019 году, где занимался преимущественно протокольной деятельностью.

CNN Brasil характеризует Карлоса Франсу как «трудолюбивого и скрытного» дипломата и отмечает его хорошие отношения с семьей президента. Газета Folha de Sao Paulo называет его прагматичным и традиционалистским дипломатом, в отличие от своего предшественника, менее приверженного ультраправым и консервативным идеям.

Assim como Ernesto Araújo quando foi indicado para o Itamaraty, seu sucessor só foi promovido recentemente a embaixador e nunca chefiou um posto no exterior. Afinal, quem manda na política externa de verdade é Eduardo Bolsonaro.https://t.co/o3UvF6tn2H — Oliver Stuenkel ???????? (@OliverStuenkel) March 29, 2021

Новый министр обороны

Гораздо более неожиданным стало прошение об отставке главы Минобороны Бразилии Фернанду Азеведу-и-Силвы. Журналист Жерсон Камаротти утверждает, что президент лично попросил его оставить должность, желая придать армии больший вес в бразильской политике. Азеведу-и-Силва считался противником участия вооруженных сил в политических интригах. Ранее он поддержал главнокомандующего сухопутными войсками Эдсона Пужола, который в ноябре 2020 года заявил, что «политике не место в казармах».

A declaração vai na linha do que Pujol disse na quinta-feira (12), durante uma transmissão ao vivo pela internet. Na ocasião, ele afirmou que os militares não querem fazer parte da política nem querem que a política entre nos quartéis.

https://t.co/4H6cTFzqT8 — Renan Brites Peixoto (@RenanPeixoto_) November 13, 2020

Новым министром обороны Жаир Болсонару выбрал Валтера Соузу Брагу Нетту — бывшего главу генштаба и главу гражданского секретариата администрации президента (имел министерский портфель). Агентство Globo утверждает, что Брага Нетту в большей степени поддерживает инициативы президента.

Своим первым же указом новый министр обороны отправил в отставку всех трех главнокомандующих — Сухопутных войск, ВВС и ВМС.

???? BREAKING:



The Defense Minister confirmed that the heads of all of Brazil's Armed Forces will be replaced. @deboralvares revealed yesterday that Army Commander Edson Pujol would not survive the cabinet reshuffle.https://t.co/s7qNb4I2MD — The Brazilian Report (@BrazilianReport) March 30, 2021

Журналистка Андреа Сади считает, что Нетту поможет Болсонару использовать войска в случае необходимости для удержания власти. В отличие от предшественника, он не считает необходимым разделять армию и политику.

Другие перестановки

Освободившуюся должность Нетту занял глава секретариата правительства (также министр в правительственной иерархии) Луиз Эдуарду Рамос, который считается главным лоббистом интересов военных в правительстве Бразилии и противником «олавистов» — группы последователей радикально консервативных идей бывшего идеолога президента Олаву де Карвальо.

На пост главы секретариата, в свою очередь, была избрана депутат нижней палаты Конгресса от Либеральной партии Флавиа Арруда. В своем первом интервью на новой должности она заявила, что станет переговорщиком между правительством и парламентом.

«Мой профиль — диалог, я веду диалог со всеми. Мы снизим напряженность», — объявила Арруда.

“Meu perfil é do diálogo, tenho interlocução com todos. Vamos diminuir as tensões", diz Flávia Arruda, que vai assumir a Secretaria de Governo da Presidência da República.https://t.co/zh3bdlvlmq — RENOVA (@RenovaMidia) March 30, 2021

Жаир Болсонару также понизил в должности министра юстиции Андре Мендонсу, перевел его на работу в руководство генеральной адвокатуры правительства, глава которой Леви Меллу (также обладал министерским портфелем) попросил отставки.

В апреле 2020 года Мендонса сменил на посту министра юстиции Сержиу Моро, который обвинил Болсонару в превышении полномочий и вмешательстве в дела федеральной полиции. В руководстве Минюста Мендонса постоянно защищал президента от административных и уголовных обвинений, таких как несоблюдение социальной дистанции, отказ от ношения масок, нападки на журналистов и тому подобных, неоднократно выдвигавшихся против главы государства, приуменьшавшего опасность пандемии.

O ministro da Justiça, André Mendonça, defende que a investigação de Bolsonaro seja arquivada e diz que considera legítimas as manifestações contra o Supremo Tribunal Federal https://t.co/yYAmohqhEH — Thiago Bronzatto (@tbronzatto) July 10, 2020

Наконец, новым министром юстиции стал глава департамента безопасности правительства федерального округа (Бразилиа) Андерсон Густаво Торрес. Во время работы в полиции Торрес занимался в основном борьбой с вооруженными преступными группировками и наркотрафиком.

Delegado Anderson Gustavo Torres, novo ministro da Justiça, é próximo à PF https://t.co/zxmHldMBti — O Tempo (@otempo) March 30, 2021

Победа Конгресса или реванш Болсонару

Главным бенефициаром перестановки в правительстве стало руководство Конгресса, которое последовательно готовит проект нового, менее радикального «Жаира Болсонару» к выборам в 2022 году.

Ранее конгрессмены добились от президента продления выплат социальных пособий чтобы смягчить общественное недовольство, а также отстранения непопулярного в народе министра здравоохранения Эдуарду Пазуэллу, которого рассматривали в качестве «якоря» для президентского рейтинга.

Теперь руководители Палаты депутатов и Сената Артуро Лира и Родриго Пачеко пролоббировали замену радикального консерватора Эрнесту Араужу на неприметного и неконфликтного «техника» Карлоса Франсу. По мнению Андреа Сади, новый министр будет призван скорректировать весь внешнеполитический курс: сгладить напряженность в отношениях с Китаем и показать более сговорчивую позицию в переговорах с Европейским союзом и администрацией Байдена.

Другим достижением лоббистов из Конгресса стало назначение депутата Флавии Арруды на должность секретаря администрации президента — «свой человек» в правительстве поможет Лире и Пачеко направлять политику Болсонару в нужное им умеренное русло.

Bolsonaro faz aceno ao Centrão e busca maior influência nos quartéis com reforma ministerial https://t.co/m3AuSwyskp — Nill Júnior (@Nill_Junior) March 30, 2021

Globo утверждает, что президент поддался воле парламента чтобы продолжить свои экономические реформы. Победа, казалось бы, его единомышленников Лиры и Пачеко на выборах спикеров Конгресса главе государства надежду на одобрение парламентом приватизации, налоговой и административной реформ, которые, по его мнению, выведут Бразилию из кризиса.

В то же время Болсонару смог сохранить определенный баланс сил, не сильно проиграв от перестановок. Уступив законодателям в споре за МИД, президент контратаковал, усилив свое влияние в армии с назначением Браги Нетту. Сказались и личные предпочтения: по версии ряда СМИ, президент явно предпочел иметь министром человека, который не отказывается пожать ему руку в пандемию.

Several media reporting Bolsonaro was irritated with the Army chief for refusing to shake his hand, and offering elbow instead (because of COVID), during recent public event. And never forgave him.



Video in this story:https://t.co/x0x4P8JAza — Brian Winter (@BrazilBrian) March 30, 2021

В ближайшее время Конгресс продолжит начатый популистский курс и вероятно, потребует новых чисток правительстве. Свою должность может покинуть министр окружающей среды Эдуарду Саллес, которого считают ответственным за лесные пожары, ставшие причиной срыва сделки Меркосур-ЕС. Президент, в свою очередь, будет проводить ротацию в высших эшелонах вооруженных сил, чтобы обеспечить себе мощный «туз в рукаве» на случай серьезного конфликта между ветвями власти.