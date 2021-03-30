Спасатели обнаружили труп в трюме перевернувшегося в Ленобласти траулера

Санкт-Петербург, 30 марта. Сотрудники МЧС в ходе поисковых мероприятий обнаружили тело мужчины в трюме судна, которое завалилось на бок на территории ленинградского завода «Пелла».

По предварительным данным, инцидент произошел в процессе спуска траулера на воду. В прокуратуре, которая проводит проверку по факту произошедшего, выяснили, что на судне велись ремонтные работы. Специалисты пока не смогли выяснить, почему траулер сильно накренился и практически лег на бок, опираясь на причальную стенку, сообщал ФАН.