Дзюба возглавил список лучших игроков первых матчей отборочного турнира ЧМ

, 30 марта. Капитан футбольного клуба «Зенит» и сборной России Артем Дзюба признан главным открытием первых матчей отборочного турнира чемпионата мира 2022 года.

Спортсмен возглавил список лучших игроков по итогам опроса, запущенного в микроблоге Международной федерации футбола (ФИФА) в Twitter после второго тура квалификации. Дзюба набрал 43,1% голосов.

В тройку лидеров вошли также сербский и черногорский футболисты Александар Митрович (30,4%) и Стеван Йоветич (17,8%).

Как передает RT, Дзюба в победном для команды России матче с соперниками из Мальты, окончившемся со счетом 3:1, забил один мяч и отдал результативную передачу. В игре со Словенией он оформил дубль.

Тем временем форварда «Барселоны» Лионеля Месси объявили лучшим футболистом из топ-5 лиг по итогам первой четверти 2021 года.